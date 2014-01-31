好萊塢女星代言飲料引爭議 辭任慈善大使

Image caption 斯嘉麗·約翰遜本月簽約開始為一家以色列飲料公司代言。

美國好萊塢著名女星斯嘉麗·約翰遜因為幫一家在中東西岸地區運營的以色列飲料公司代言而辭去了樂施會的慈善大使職務。

斯嘉麗本月早些時候與「蘇打氣體國際公司」簽約代言，成為該公司的品牌大使。電視廣告將在周日（2月2日）超級杯實況轉播時，首次和觀眾見面。這個做法引起了爭議。

斯嘉麗的發言人表示，這位影星與英國慈善組織樂施會「存在根本不同的觀點」。

這位發言人發表聲明指出，斯嘉麗「在擔任樂施會慈善大使職務八年之後，決定結束這個職務。」

聲明還說，這位影星「對於在樂施會擔任職務期間的努力和成績感到自豪。」

樂施會周四也發表聲明表示，「雖然樂施會尊重其慈善大使的獨立性，但是約翰遜女士為蘇打氣體國際公司的代言角色與樂施會全球慈善大使這個職位不符。」

不過她仍然會繼續為「蘇打氣體國際公司」（SodaStream）以色列公司繼續代言。

由於西岸地區一直存在爭議。自從而以色列在1967年的戰爭中佔領西岸地區以來，有大約50萬名以色列人在這些屯墾區居住。

斯嘉麗的聲明中還說，「蘇打氣體公司不僅致力於環境保護，而且還致力於以色列和巴勒斯坦地區的和平進程。」

據悉，蘇打氣體公司在西岸的猶太人屯墾區，開設了一間很大的工廠。樂施會發表聲明，反對與剝削屯墾區的猶太企業做生意。而斯嘉麗則是樂施會的形像大使，從2005年以來，一直參與樂施會的募款活動。

（編譯：林杉 責編：路西）