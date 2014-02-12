傑克遜歌迷獲每人1歐元精神傷害賠償

Image copyright BBC World Service Image caption 這5名獲得1歐元賠償的歌迷中，2名是法國人，2名是瑞士人，1名是比利時人。

法國一家法庭裁決5名流行歌壇巨星邁克爾·傑克遜的歌迷每人獲1歐元賠償金，作為他們 「感情傷害」的象徵性賠償。

這一案件中有34名歌迷對傑克遜的私人醫生穆雷提出訴訟，理由是他們在傑克遜猝死後精神受到傷害。

在法國中部奧爾良的這家法庭的裁決認為，34人中的這5人證明了他們受到了精神傷害。

穆雷因為向傑克遜提供致命劑量的麻醉藥，導致天王巨星在2009年6月25日突然死亡。

穆雷在2011年被美國加州法院以過失殺死傑克遜的罪名判處四年監禁，但服刑兩年後在去年10月提前出獄。

上個月，一家美國法庭拒絕了穆雷試圖推翻裁定他過失殺人罪名的上訴。

這5名獲得1歐元賠償的歌迷中，2名是法國人，2名是瑞士人，1名是比利時人，他們全都是一個法國的邁克爾·傑克遜歌迷俱樂部的成員。

這5人的律師說，他們用證人的陳述書和醫院的病歷，證明了他們所承受的精神痛苦。

這名律師對法新社說，據他所知，這是全世界第一起與流行歌星有關的精神傷害賠償勝訴的案件。

律師還說，這些歌迷們受到人們的嘲笑，但是現在法庭認真對待他們所受到的精神傷害，他為此感到欣慰。

他還說，每人1歐元的賠償金只是象徵性的，這5名原告不會去向穆雷索要1歐元。

而這5名歌迷說，他們希望法庭的這一裁決能幫助他們進入傑克遜在美國洛杉磯的墓地悼念，該墓地不對公眾開放。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）