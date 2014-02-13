邦德「座駕」倫敦博物館展出

Image copyright BBC World Service Image caption 電影《鐵金剛勇破間諜網》中所用的白色Lotus Esprit

邦德電影中總是有設計獨特、功能奇異的汽車。欲一睹風采？倫敦電影博物館為你展出。

在這次名為「Bond in Motion」的展覽中，參觀者可以看到多輛外形奇特的邦德「座駕」，其中包括電影《鐵金剛勇破間諜網》（The Spy Who Loved Me）中所用的白色Lotus Esprit。

除了汽車以外，這次展覽也展出所有邦德電影所用過的道具、模型等。

這次展覽將於3月21日開幕。

展品之中也包括電影《金手指》(Goldfinger)中所用的勞斯萊斯幻影III型（Phantom III）汽車，以及電影《黃金眼》GoldenEye中使用的阿斯頓馬丁(Aston Martin DB5)汽車。

Image copyright BBC World Service Image caption 在電影《擇日而亡》中的滑雪斗

詹姆斯·邦德（James Bond）這個間諜角色由作家弗萊明（Ian Fleming）一手創造，成為了一個有血有肉的人物，在電影界屢創佳績。

Image copyright BBC World Service Image caption 豪華的勞斯萊斯跟邦德可謂匹配

最新一套邦德電影《天降殺機》（Skyfall）更打破了歷來的票房紀錄，總收入達1億3百萬英鎊，是英國電影史上收益最多的電影。

Image copyright BBC World Service Image caption 在電影《擇日而亡》中的車

《天降殺機》由山姆·門德斯（Sam Mendes），擔綱演出邦德角色的是性格巨星丹尼爾·克萊格（Daniel Craig）。