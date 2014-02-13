邦德「座駕」倫敦博物館展出
- 2014年 2月 13日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
邦德電影中總是有設計獨特、功能奇異的汽車。欲一睹風采？倫敦電影博物館為你展出。
在這次名為「Bond in Motion」的展覽中，參觀者可以看到多輛外形奇特的邦德「座駕」，其中包括電影《鐵金剛勇破間諜網》（The Spy Who Loved Me）中所用的白色Lotus Esprit。
除了汽車以外，這次展覽也展出所有邦德電影所用過的道具、模型等。
這次展覽將於3月21日開幕。
展品之中也包括電影《金手指》(Goldfinger)中所用的勞斯萊斯幻影III型（Phantom III）汽車，以及電影《黃金眼》GoldenEye中使用的阿斯頓馬丁(Aston Martin DB5)汽車。
詹姆斯·邦德（James Bond）這個間諜角色由作家弗萊明（Ian Fleming）一手創造，成為了一個有血有肉的人物，在電影界屢創佳績。
最新一套邦德電影《天降殺機》（Skyfall）更打破了歷來的票房紀錄，總收入達1億3百萬英鎊，是英國電影史上收益最多的電影。
《天降殺機》由山姆·門德斯（Sam Mendes），擔綱演出邦德角色的是性格巨星丹尼爾·克萊格（Daniel Craig）。