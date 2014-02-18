紅箭表演隊戰機推出新尾翼圖案設計

Image copyright BBC World Service Image caption 新的垂直尾翼圖案是一面英國國旗

被稱為「紅箭飛行表演隊」的英國皇家空軍特技飛行小組所使用的戰機採用了新的垂直尾翼圖案設計，以迎接這個小組的第50個飛行表演年。

紅箭飛行表演隊在2014年度的飛行表演將從5月底開始，至9月底結束，一共85場，遍及世界9個國家。

英國皇家空軍在紅箭飛行表演隊位於英格蘭東部林肯郡斯坎普敦的駐地公布了這項新的圖案設計。

皇家空軍表示，新的英國國旗垂直尾翼圖案設計反映了英國最好的一面，強調了紅箭飛行表演隊作為「聯合王國大使」的作用。

皇家空軍還表示，這個新的設計是對紅箭飛行表演隊飛機外觀所做的最重要改變。

Image copyright BBC World Service Image caption 舊的垂直尾翼圖案是紅白藍三色條紋

耗資考慮

皇家空軍同時表示，戰機紅白色調的機身沒有變化，因為改變機身圖案設計會耗資太大。

代號為「紅箭1號」的皇家空軍飛行員特納參與了設計創意，並且在一次儀式上為新的戰機垂直尾翼圖案揭幕。

他說，他希望新設計能夠反映紅箭的英國靈魂，同時又要簡單，不能耗時耗資太多。

特納說，重新噴塗整個戰機將會耗時耗資太多，現在的設計掌握了這個平衡。

（編譯：躍生 責編：路西）