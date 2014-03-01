婦唱夫隨 碧昂絲巡演倫敦「色情當道」

Image copyright BBC World Service Image caption 碧昂絲在日前倫敦巡演裏曲目色情，並邀老公助陣。

碧昂絲的「卡特夫人」世界巡演再度到倫敦開唱時，這名女藝人拉上自己的老公Jay-Z提升人氣。

這二位更是一起合作了上月在格萊美頒獎上飽受投訴的爭議單曲《醉在愛中》(Drunk In Love)，這首單曲據信歌詞露骨。

當這首單曲接近尾聲時，碧昂絲和Jay-Z在舞台上依偎相擁。此外，碧昂絲自己完成了剩餘兩個小時的演唱會。

碧昂絲的「卡特夫人」世界巡演是去年排名第二的最賺錢的巡演，僅遜於Bon Jovi 的巡演，並賺到了超過一億一千二百萬英鎊。

去年四月，「卡特夫人」在英國進行了首次巡演，並據信為一張新專輯的發行造勢。但這張新專輯一直到去年年底也沒錄完，最終在完全沒有打招呼的情況下，在iTunes上悄悄發行。

在這個「小花招兒」歪打正著，這張限制級的專輯隨即在上線後24小時，就賣了將近100萬張，並讓碧昂絲「賺到了」演唱生涯以來的最高評價。

隨後，「卡特夫人」巡演的曲目也「大換血」。在周五於倫敦進行的演唱會上，有三分之一的曲目出自這張專輯。當演唱會進行到一半時，碧昂絲「拋出」了專輯裏最淫穢粗俗的三首單曲《吹》(Blow)、《分割》(Partition)和《醉在愛中》。

同時，這位在演唱會裏用了11人女伴唱的女藝人，不失時機地宣傳她的女權主張。

這場以《女孩統治世界》(Run The World (Girls))開場的演唱會，在舞台設計上獨具匠心。除了採用背光影效外，還動用了大量煙火效果、和一個和舞台一般大的可移動大屏幕。

在演唱《媽媽寶貝》(Baby Mama)時，碧昂絲和她的伴舞與背景圖像互動，並在畫中時隱時現，呈現繁雜紛亂的景象。

同時，碧昂絲不同的單曲片段和視頻頻繁閃現在整場演唱會裏，並在演唱會進入高潮時，碧昂絲在招牌曲目《為愛癡狂》(Crazy In Love)裏混入了另外一首單曲的間樂。

碧昂絲讓自己成為整場演唱會當之無愧的主角，並在台下的歌迷一同演唱。

她重新「找回」了1997年首次來倫敦演唱、當她還是「命運之子」組合成員的記憶，還感謝始終支持她的歌迷。

她說：「能再次在這兒唱歌，我感到很榮幸。謝謝你們的支持，謝謝你們攢錢來看我的演唱會，謝謝你們和我一起演唱。」

（編譯／責編：孫晨）