預算削減 BBC電視三台將轉為網絡頻道

Image caption 為了節省經費，BBC電視三台可能成為網絡頻道。

BBC將把電視三台（BBC Three）轉型成為網絡電視頻道，以降低成本節省預算。

BBC將於周四（3月6日）正式作出宣佈。

轉為網絡電視頻道之後，BBC電視三台的節目將只會通過BBC iPlayer播出，一般電視上看不到。

有關消息曝光之後，英國影劇名人紛紛出面支持BBC電視三台。

喜劇演員馬特·盧卡斯（Matt Lucas）在推特發帖說，「如果BBC電視三台被關閉，那對喜劇新秀非常不好。」

「艱難決定」

BBC總裁托尼·霍爾（Tony Hall）上周表示，BBC為了要達成節省經費的目標，就必須做出一些「艱難決定」。

「額外節省1億英鎊的預算程序已經進入最後階段，下個月我將宣佈決定結果。」

在BBC面臨預算削減的同時，BBC電視三台和電視四台的未來將出現許多變化。

BBC一名發言人表示，目前不排除任何可行方案。

節省預算

英國媒體雜誌《廣播》說，讓BBC電視三台全面轉為網絡頻道能省下很多錢。

BBC電視三台2013至2014年的預算為8,500萬英鎊。

自從2003年開台以來，BBC電視三台推出許多創下高收視率的節目，包括「小小英國人」（Little Britain），火炬木（Torchwood）等。

「小小英國人」喜劇演員馬特·盧卡斯就說BBC電視三台已經成為「新的喜劇和戲劇節目的家」。

（編譯：友義 責編：李莉）