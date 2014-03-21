「不繳電視執照費不應為刑事犯罪」

Image caption BBC表示，不繳電視執照費「非刑事化」將使逃避繳費行為大量增加。

BBC獲知，英國政府表示支持將不繳納BBC電視執照費的行為作為民事違反行為而非刑事犯罪。

由英國保守黨一名議員提出的議案要求立即將不繳電視執照費的行為「非刑事化」。但政府則支持一項修正案，該修正案將賦予他們今後做出這一改變的權力。

唐寧街高層消息來源說，該議員的提案「真正改變了政府對這一問題的看法」。

就如何實施將不繳電視執照費作為民事違法進行懲處，政府將進行為期一年的諮詢。

BBC表示，不繳電視執照費「非刑事化」將使逃避繳費行為大量增加，令BBC可能失去兩億英鎊的收入。

英國議會將於下周二就這一提案進行辯論。

2012年英國共有15萬5千人因未繳納每年145.5電視執照費被定罪並罰款。

（編譯/責編：李莉）