《約會想大便該咋辦》獲「最怪書名大獎」

Image copyright BBC World Service Image caption 教情侶們約會時如廁禮儀的書榮獲大獎。

一本教情侶們在約會時,如何紳士淑女般地應對上廁所「急茬」的指南手冊被選為今年的「最怪書名」。

這本名為《約會時想大便該咋辦》(How to Poo on a Date)的書擊敗了包括書名同樣超怪的書如《鱒魚是南非人嗎?》(Are Trout South African?)、和《排洩物起源》(The Origin of Feces)等等候選圖書,榮獲了年度「迪亞格蘭姆大獎」(Diagram Prize)。

這項大獎從1978年開始創建,並由總部在倫敦的業內雜誌《書商》(The Bookseller)評選產生。

此次,這本副標題名為「戀人如廁禮儀指南」(The Lovers' Guide to Toilet Etiquette)總共獲得了30%的選票。

該獎項的負責人本特(Horace Bent)說,手不釋卷的公眾將自己手中的選票投給了「這本幫助人們解決人生中最有挑戰性瞬間的手冊」。

該書的出版商「布萊昂」(Prion Press)的霍爾(Roland Hall)說:「我們很高興、也感到很榮幸地看到,在這麼多都很精彩的候選圖書中,公眾認為我們出版的這本書是當之無愧的老大。如果我們這次成了老二,我們會很失望的。」

提名入圍本年度大獎的其它圖書還包括《如何向你厭倦的上帝祈禱》(How to Pray When You're Pissed at God)、《餡餅傳:當餡餅遇到傳記》(Pie-ography: Where Pie Meets Biography)等等。

歷年獲得這項大獎的圖書有2004年的《防彈馬》(Bombproof Your Horse)、2007年的《用腿和愛人說拜拜》(If You Want Closure In Your Relationship, Start With Your Legs)、以及去年摘取此項大獎的《雞籠防妖精對策》(Goblinproofing One's Chicken Coop)。

(編譯/責編:孫晨)