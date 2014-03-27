一戰爆發百年紀念 英國全國「熄燈」
英國文化大臣瑪麗亞·米勒宣佈，作為紀念第一次世界大戰100週年活動一部分，今夏推出一系列大型公眾藝術項目，包括邀請民眾參與的大規模行為藝術「熄燈」。
一戰百年紀念英國官方籌備的公眾藝術項目定名為14-18 NOW，今年是第一階段，第二、第三階段分別在2016年夏和2018年秋展開。
第一階段紀念活動從6月份開始，8月4日達到高潮。
一百年前的8月4日，英國向德國宣戰，第一次世界大戰正式打響。
今年8月4日，倫敦的紀念活動包括一場「深夜逍遙音樂會」（Late Night Prom），之後是「熄燈」，民眾將被邀請參與，即在自己家關掉所有的燈，只留一盞照明。
作為一戰百年紀念活動的一部分，大規模民眾參與型的公眾藝術活動旨在呼應愛德華·格雷爵士的一句名言：「全歐洲的燈都熄滅了」。
英國一批頂尖的藝術家和作家也將參加各地舉辦的各種紀念活動。
其他亮點包括一戰題材的芭蕾舞、音樂劇、視覺、裝置、攝影藝術等。
今年是第一次世界大戰爆發一百週年，是一戰「三個關鍵時刻」中的第一個；另外兩套紀念活動將分別在2016年7月（索姆河戰役打響一百週年）和2018年11月（停戰協議簽訂一百週年）展開。
14-18 NOW 一戰紀念項目資金分別來自國家博彩基金（1000萬英鎊）、英格蘭藝術理事會（500萬英鎊）和文化遺產博彩基金（500萬英鎊）。
各項活動的具體內容和參與的機構都可在其官方網站上查閱。