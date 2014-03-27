一戰爆發百年紀念 英國全國「熄燈」

Image caption 英國藝術家將把利物浦和倫敦的部分戰艦塗上一戰期間英國海軍用來迷惑敵軍的「迷彩偽裝」。

英國文化大臣瑪麗亞·米勒宣佈，作為紀念第一次世界大戰100週年活動一部分，今夏推出一系列大型公眾藝術項目，包括邀請民眾參與的大規模行為藝術「熄燈」。

一戰百年紀念英國官方籌備的公眾藝術項目定名為14-18 NOW，今年是第一階段，第二、第三階段分別在2016年夏和2018年秋展開。

第一階段紀念活動從6月份開始，8月4日達到高潮。

一百年前的8月4日，英國向德國宣戰，第一次世界大戰正式打響。

今年8月4日，倫敦的紀念活動包括一場「深夜逍遙音樂會」（Late Night Prom），之後是「熄燈」，民眾將被邀請參與，即在自己家關掉所有的燈，只留一盞照明。

作為一戰百年紀念活動的一部分，大規模民眾參與型的公眾藝術活動旨在呼應愛德華·格雷爵士的一句名言：「全歐洲的燈都熄滅了」。

英國一批頂尖的藝術家和作家也將參加各地舉辦的各種紀念活動。

其他亮點包括一戰題材的芭蕾舞、音樂劇、視覺、裝置、攝影藝術等。

今年是第一次世界大戰爆發一百週年，是一戰「三個關鍵時刻」中的第一個；另外兩套紀念活動將分別在2016年7月（索姆河戰役打響一百週年）和2018年11月（停戰協議簽訂一百週年）展開。

14-18 NOW 一戰紀念項目資金分別來自國家博彩基金（1000萬英鎊）、英格蘭藝術理事會（500萬英鎊）和文化遺產博彩基金（500萬英鎊）。

各項活動的具體內容和參與的機構都可在其官方網站上查閱。