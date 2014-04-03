英國經典無聲片塵封80年重見天日

Image copyright bfi Image caption 貝蒂·鮑爾芙是英國電影默片時代的當紅女星。

英國電影默片時代的一部經典佳作塵封80年後在荷蘭重見天日。

由英國電影史上最著名的無聲片女星貝蒂·鮑爾芙（Betty Balfour）主演的1923年無聲片《愛情、生活和歡笑》（Love, Life and Laughter）是英國電影學院（BFI）開列的75部經典影片之一。

該片由英國默片天才導演喬治·皮爾森（George Pearson）編導，講述了一名合唱隊女歌手與一位貧困潦倒的作家之間的愛情故事。

BFI 希望這部90分鐘的無聲片今年晚些時候在英國放映。

這部影片的膠帶一直塵封在荷蘭一個小影院，直至2012年影院翻修前被當地電視台一名員工送到荷蘭電影博物館，在編製目錄過程中被發現。

1923年，大部分評論人士對電影，尤其是英國電影，仍持懷疑態度。

但皮爾森是個例外。人們常把他跟大文豪狄更斯相提並論。

Image copyright other Image caption 當時人們說好萊塢有瑪麗·皮克福德（右），倫敦有貝蒂·鮑爾芙。

BFI 檔案館裏保存著《愛情、生活和歡笑》一片的6幅工作照和一份宣傳資料。

資料上介紹說，「曾經有一位快樂的合唱隊姑娘獨自住在樓頂層；住在上面閣樓裏的孤獨少年一直在寫故事，這些作品誰都看不上，除了樓下的姑娘。

「有一天，他開始寫一個奇怪的故事，內容是他們倆的生活。」

演這位姑娘的鮑爾芙是當時英國最紅的喜劇女星，被稱為英國的瑪麗·皮克福德（Mary Pickford，好萊塢當紅影星）。

她後來還在希區柯克的《香檳》裏擔任女主角。

1924年，劇作家蘇珊·肖菲爾德（Susan Schofield）把皮爾森告上法庭，稱《愛》片剽竊了她的一部尚未開拍的電影腳本。

後來，倫敦的高等法院駁回訴狀，理由是儘管兩個腳本有諸多相似之處，但肖菲爾德未能證明皮爾森先生事先知道她的劇本。

（編譯：郱書/責編：董樂）