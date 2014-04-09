克雷格突然辭演新片《真相大白》
在多部007影片中成功主演特工邦德的英國演員丹尼爾·克雷格（Daniel Craig）日前突然辭演新片《真相大白》（The Whole Truth），使該片製作暫時中斷。
《真相大白》是一部頗受期待的獨立電影，由憑借處女作《冰凍之河》（Frozen River）成名的女導演柯特妮·亨特（Courtney Hunt）執導。
按原計劃，克雷格將和憑借《冷山》（Cold Mountain）獲得過奧斯卡最佳女配角的芮妮·齊薇格（Renee Zellweger）擔當男女主演。
新片的拍攝計劃是今年2月在柏林電影節期間宣佈的。
《波士頓環球報》稱，這部影片本來計劃於4月14日在波士頓開機拍攝，但克雷格在開拍前突然退出讓影片製作陷入癱瘓。
據《好萊塢記者》報道，新片的拍攝工作可能會被推遲三周。
目前，片方正在緊急挑選一位合適的男主演，但至今還沒有任何收獲。
克雷格突然退出新片拍攝的原因目前也尚不清楚。
本周一，46歲的克雷格曾與同是好萊塢明星的妻子蕾切爾·薇茲（Rachel Weisz）在紐約一同出席一次慈善晚會。
他們夫婦倆最近曾在百老匯同台演出英國劇作家哈羅德·品特的舞台劇《背叛》。
克雷格在將於明年公映的第24部007影片中再次出演邦德。
（編譯/責編：尚清）