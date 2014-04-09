克雷格突然辭演新片《真相大白》

Image copyright Getty Image caption 本周一，46歲的克雷格曾與同是好萊塢明星的妻子在紐約一同出席一次慈善晚會。

在多部007影片中成功主演特工邦德的英國演員丹尼爾·克雷格（Daniel Craig）日前突然辭演新片《真相大白》（The Whole Truth），使該片製作暫時中斷。

《真相大白》是一部頗受期待的獨立電影，由憑借處女作《冰凍之河》（Frozen River）成名的女導演柯特妮·亨特（Courtney Hunt）執導。

按原計劃，克雷格將和憑借《冷山》（Cold Mountain）獲得過奧斯卡最佳女配角的芮妮·齊薇格（Renee Zellweger）擔當男女主演。

新片的拍攝計劃是今年2月在柏林電影節期間宣佈的。

《波士頓環球報》稱，這部影片本來計劃於4月14日在波士頓開機拍攝，但克雷格在開拍前突然退出讓影片製作陷入癱瘓。

據《好萊塢記者》報道，新片的拍攝工作可能會被推遲三周。

目前，片方正在緊急挑選一位合適的男主演，但至今還沒有任何收獲。

克雷格突然退出新片拍攝的原因目前也尚不清楚。

本周一，46歲的克雷格曾與同是好萊塢明星的妻子蕾切爾·薇茲（Rachel Weisz）在紐約一同出席一次慈善晚會。

他們夫婦倆最近曾在百老匯同台演出英國劇作家哈羅德·品特的舞台劇《背叛》。

克雷格在將於明年公映的第24部007影片中再次出演邦德。

（編譯/責編：尚清）