喬治克魯尼女友律師所發聲明恭賀其訂婚

Image copyright BBC World Service Image caption 喬治·克魯尼被稱為「鑽石王老五」，並多次公開表示「永遠不會結婚生子」。

好萊塢巨星喬治克魯尼要與當律師的英國女友阿拉姆丁結婚的消息得到了其律師所的證實。

此前，有媒體爆料，52歲的喬治·克魯尼與交往七個月的36歲律師女友阿邁勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)已經訂婚。

雖然克魯尼的發言人謝絕評論、不置可否，但阿拉姆丁供職的律師公司，Doughty Street Chambers，今天（29日）發表聲明，對二人表達祝賀：

「Doughty Street Chambers的全體律師和職工向他們的訂婚表達最美好的祝福。」

克魯尼曾與塔利亞·巴爾薩姆有過一段短暫的婚姻。1993年兩人離婚後，喬治·克魯尼被稱為「鑽石王老五」，並多次公開表示「永遠不會結婚生子」。

阿拉姆丁曾就讀於牛津大學和紐約大學，2010年加入現任律師所。

Image copyright Press Association Image caption 作為人權律師，阿拉姆丁曾為維基洩密網站創始人阿桑奇辯護，並曾任前聯合國秘書長安南的敘利亞事務顧問。

作為人權律師，她曾為維基洩密網站創始人阿桑奇辯護，並曾任前聯合國秘書長安南的敘利亞事務顧問。

律師所負責人羅賓·傑克遜(Robin Jackson)說，阿拉姆丁「非常優秀」，「對於她的喜訊我真的是太高興了！」

除了英語母語外，阿拉姆丁可以說流利的法語和阿拉伯語，自周末被人在洛杉磯的一家餐館裏看到手指上戴著一顆大鑽戒後，克魯尼要結束單身漢生活的猜測驟然升溫。

（文字：白墨 責編：董樂）