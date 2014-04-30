最新一集的《星際大戰》5月將在倫敦附近的Pinewood Studios開拍。對新影迷來說，憑添了一份期待；而對老影迷而言，可能會多一份懷舊。周二（4月29日），《星際》導演亞布拉罕（J.J.Abrams）宣佈，四十年前第一集中的「三巨頭」將全部回歸。

華麗陣容

這「三巨頭」指的是四十年前因《星際》一炮而紅的哈里遜福特（Harrison Ford）、凱麗費雪（Carrie Fisher）和馬克漢密爾（Mark Hamill）。他們曾是熒幕上的英雄和情人。如今雖容顏已老，但依然或風度翩翩，或風姿綽約。

Image copyright Lucasfilms Image caption 《星際大戰》中的三名主演。他們此次將全部「華麗回歸」

除此之外，《星際》第七集中確定了的演員還包括安東尼瑟金斯（Andy Serkis）、85歲的資深演技派馬克斯馮西多（Max von Sydow）。除此之外還有兩位來自英國的新面孔約翰伯也伽（John Boyega）和黛西雷德利（Daisy Ridley）。

另三位影星，68歲的安東尼丹尼爾（Anthony Daniels）、69歲的彼得梅修（Peter Mayhew）和79歲的肯尼貝克（Kenny Baker）也將回歸扮演機器人。

「很高興，我們終於能夠和大家分享最新一集《星際》的影星陣容了，」導演亞布拉罕說，「能夠看到受人喜愛的原番陣容和新演員同台，再一次將《星際》待入生活，既令人鼓舞，又感覺超現實。」

新演員

當然，這部新片的賣點除了經久不衰的老演員外，還有一些同樣令人過目難忘的優秀演員。比如曾在奧斯卡提名的《科恩兄弟》（the Coen Brothers』）中扮演主要角色的奧斯卡埃塞克（Oscar Isaac）。據說，他會在新《星際》中扮演「重要角色。」

對女粉絲來說，曾在《女孩我最大》（Girls）中飾演怪咖男主角的亞當崔佛（Adam Driver）或許是另一張值得期待的面孔。不過有媒體報道說，亞當這次所飾演的角色並不那麼「帥氣。」

（編譯：歐陽；責編：橫路）