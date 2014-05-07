藏有納粹劫掠藝術品的德國老翁去世

Image copyright AFP Image caption 這幅亨利·馬蒂斯的作品據信已經有原來的主人出面索要。

藏有千餘件據信被納粹劫掠的藝術品的德國老翁康奈留斯·古爾利特去世，終年81歲。

他的律師說，古爾利特去世前些了遺囑，但沒有透露詳情。

據德國媒體報道，古爾利特在遺囑中把家裏收藏的這批藝術品捐給奧地利或瑞士的一個美術館。這則消息未經證實。

古爾利特的父親曾經是希特勒的藝術品經紀。

兩年前，當局在對古爾利特進行稅務調查時，在他的公寓發現了約1400件藝術藏品，其中有部分大師的作品。

這些大師包括馬克·夏 加爾（Marc chagall），奧托·迪克斯(Otto Dix)，馬克思·利伯曼（Max Liebermann）和亨利·馬蒂斯（Henri Matisse），畢加索， 亨利·德·土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）。

許多藏品是在納粹當政期間被沒收或劫掠的，價值估計達13.5億美元。

上個月，古爾利特與德國政府達成協議，同意與政府合作來確認哪些畫是納粹劫掠的。

去年底，古爾利特曾表示不會主動交出這些藏品，並聲稱這些畫都是「合法獲得」的。

他對德國一份雜誌表示，這些藏品是他父親留下的遺產；他父親通過合法手段獲得了這些作品，他本人合法擁有這些藏品。

他的父親希爾德布蘭特·古爾利特生前曾是慕尼黑一名藝術品經紀人。

他奉命出售納粹從猶太人家沒收的藏品，或德國的美術館、畫廊中因被認為「腐朽墮落」而沒收的藝術品。

2012年，德國巴伐利亞州當局在康奈留斯的公寓裏發現並沒收了這批他父親當年未出售的藝術品。

調查人員目前仍在設法查明這些藏品原來的主人。

古爾利特曾對記者表示，他已經向當局提供了足以證明自己清白的證據。

德國當局表示，沒有足夠強硬的犯罪嫌疑可據以逮捕古爾利特。

德國猶太人權益組織對當局花那麼長時間調查此案感到不滿，並呼籲他們將藝術品盡快歸還原來的所有者。

有關藝術品目前存放在一個保密地點。

古爾利特沒有近親。他的律師說，他是在生前最後一次接受心臟手術前寫的遺囑。

目前法庭正在核實遺囑是否有效，是否存在其它有衝突的繼承訴求。

（編譯/責編：郱書）