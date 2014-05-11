「接招」避稅露破綻 百萬稅款須補繳

Image copyright BBC World Service Image caption 三位「接招」樂團成員巴洛、唐納德和歐文被判參與「避稅」項目，並須補繳巨額稅款。

英國著名男生組合「接招」樂團的三名成員被法院裁定，須補繳數百萬英鎊的稅款。

「接招」成員巴洛(Gary Barlow)、唐納德(Howard Donald)、歐文(Mark Owen)，加上他們的經紀人維爾德(Jonathan Wild)和另外約一千人，都把錢投給了聲稱是要「支持音樂產業」的理財產品。

但法官比爾舍普(Judge Colin Bishopp)裁定，這些理財產品的「真面目」為的是避稅。

英國稅務部門表示，他們「絕不容忍任何鑽制度空子的行為」。

「接招」的這三位老男生和他們的經紀人都通過一個叫做「破冰者」(Icebreaker)的公司進行投資。

自2010年3月以來，這四位都成了一家叫做「雲雀穀」(Larkdale LLP)合伙人公司的董事。事實上，「破冰者」公司正是通過這樣的手段來攫取減免稅收，而這些稅務優惠政策本來是英國政府為了鼓勵支持創意產業而制定的。

法院在審理過程中發現，當這四人把錢投入到「雲雀穀」公司後不久，這家公司就報稱遭受2500萬英鎊的虧損。

所報稱的虧損有可能用於抵消稅款。如此一來，這四人的應繳稅額即大幅減少。

BBC記者維羅迪(Andrew Verity)指出，雖然這四位英國歌壇「響當當」的人物巴洛、唐納德、歐文，外加他們的經紀人維爾德將因避稅，補繳數百萬英鎊的應繳稅款，但具體數額尚不清楚。

他補充道，儘管英國法律規定「逃稅」屬非法，但「避稅」並不算是犯罪行為。

英國稅務部門表示，他們將遵循比爾舍普法官的裁定，向這四人寄達公函，並列明具體補繳的金額。

英國稅務部門的一位發言人告訴BBC，「任何人想借用某個名義鑽空子，都得把錢補繳回來」。

Image copyright BBC World Service Image caption 英國「接招」樂團一直活躍在世界歌壇。

「藏貓貓」

比爾舍普法官在裁定時稱，「我們得出的結論即是，『破冰者』公司設計的項目的真實意圖是為了避稅」。

該公司安排的諸多合伙人公司總共報稱虧損達三億三千六百萬英鎊。

英國《泰晤士報》首先於2012年曝光了這家公司，英國稅務部門隨後跟進，並通過法律手段解決。

英國稅務部門在一份聲明中說：「英國稅務部門提供許多優惠的減稅項目，以支持真實的商業投資。這些減稅項目尤其在創意產業界得到有效利用，並讓英國很多的世界級電影、電視和視頻製作公司馳騁在國際舞台上。」

該聲明指出，「但我們絕不容忍任何人鑽制度的空子來藏貓貓，以實際達到避稅目的」。

英國稅務部門說：「我們將繼續通過法律手段，打擊那些參與避稅項目的人。這些人的風險不僅在於參加這些避稅項目要支付高昂費用，而且被查處後，還將支付罰款、甚至遭到起訴。」

所幸的是，「接招」樂團的剩餘幾位成員並未參與到這個項目中來。

（編譯／責編：孫晨）