印度導演欲拍MH370題材電影引爭議

Image caption 儘管多國花巨資搜尋，馬航MH370還是不見蹤影。

印度電影導演盧佩西·保羅（Rupesh Paul）在戛納電影節上披露，他正在拍攝一部關於失蹤的馬航MH370航班的電影，預計將於今年秋天拍攝完成。

馬航MH370航班於3月8日從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京途中離奇消失，239名機組人員和乘客至今下落不明。

保羅的電影名為《消失行動》（The Vanishing Act），宣傳標語是「失蹤馬航班機的未曾披露的故事」。

保羅在戛納播放了一段90秒的預告片，其中有一個鏡頭顯示，兩名機組人員在機上偷偷親吻，另一名機組人員看到後顯示出憤怒的神情。

還有一個鏡頭顯示有人正在摳動手槍的扳機。

據英國《鏡報》報道，保羅拍攝此電影的靈感來源於一位尚未披露姓名的馬來西亞記者。這位記者對馬航客機失蹤的原因有一套他自己的「理論」，並與保羅分享。

保羅隨即花了20天的時間，按照這套「理論」寫了一個劇本。電影拍攝的預算是350萬美元。

「驚悚片」

預告片引起不少非議。批評者說，電影製作人試圖嘩眾取寵，利用災難題材牟利，對失蹤者家屬極不尊重。

但在接受電影雜誌《好萊塢報道者》採訪時，保羅說，這部影片「將不會影響到任何乘客的家屬」。

他說：「我們的電影是一個驚悚片……人們不想看記錄片，他們喜歡驚悚片。我為什麼要拍一部沒人愛看的電影呢？」

保羅堅持說，他並不是想發災難財。他說：「爭議會間接地幫助我們，但我們並不是要靠這個航班賺錢。」

保羅說，這部電影已經引起了很大的興趣，尤其是在亞洲市場。

作為電影導演，保羅從來不迴避爭議性話題。他的第一部電影名為《我雙腿之間的誘惑》。

他此次在戛納推銷的影片包括《性經3D》和《性機器的獨白》。

(編譯：秦川/責編：尚清)