猛獁象幼崽乾屍在倫敦公展
- 2014年 5月 20日
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一具保存完好的猛獁幼象乾屍在倫敦自然歷史博物館與公眾見面。
這頭猛獁象幼崽在42000多年前死亡。
2007年，西伯利亞的一位叫Lyuba的牧鹿人發現了這具猛獁象，因此，她被命名Lyuba。
Lyuba身高130厘米，體重50公斤。
從周一（19日）向公眾展出的這頭幼象遺體栩栩如生，幾乎完好無損。
猛獁木乃伊
Lyuba的鼻子中塞有膠泥，科學家以此推斷她可能是在飲水時窒息而死。
據信，Lyuba是在冰雪融化後，屍體衝上河岸後被發現的。
由於讓她保暖的絨毛已經脫去，她看上去與遠親大象家族頗為相似，皮膚粗糙布滿皺紋。
考古學家李斯特教授說，由於長年壓在積雪下，Lyuba 的身體顯得扁平，她實際上已經木乃伊化了。
科學家相信，Lyuba 是迄今發現的保存最完整的猛獁象遺體。
猛獁象在480萬年前的更新世時期出現。
氣候變化、人類過分殺獵或二者兼有，可能是猛獁象在5000年前絕跡的原因。
（文字：白墨 責編：橫路）