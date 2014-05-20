猛獁象幼崽乾屍在倫敦公展

Image copyright BBC CHINESE Image caption 科學家相信，Lyuba 是迄今發現的保存最完整的猛獁象遺體。

一具保存完好的猛獁幼象乾屍在倫敦自然歷史博物館與公眾見面。

這頭猛獁象幼崽在42000多年前死亡。

2007年，西伯利亞的一位叫Lyuba的牧鹿人發現了這具猛獁象，因此，她被命名Lyuba。

Lyuba身高130厘米，體重50公斤。

從周一（19日）向公眾展出的這頭幼象遺體栩栩如生，幾乎完好無損。

猛獁木乃伊

Lyuba的鼻子中塞有膠泥，科學家以此推斷她可能是在飲水時窒息而死。

據信，Lyuba是在冰雪融化後，屍體衝上河岸後被發現的。

由於讓她保暖的絨毛已經脫去，她看上去與遠親大象家族頗為相似，皮膚粗糙布滿皺紋。

考古學家李斯特教授說，由於長年壓在積雪下，Lyuba 的身體顯得扁平，她實際上已經木乃伊化了。

科學家相信，Lyuba 是迄今發現的保存最完整的猛獁象遺體。

猛獁象在480萬年前的更新世時期出現。

氣候變化、人類過分殺獵或二者兼有，可能是猛獁象在5000年前絕跡的原因。

（文字：白墨 責編：橫路）