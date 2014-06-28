英國首位黑人女替身：重新找回童年時光

Image copyright BBC World Service Image caption 邊帶孩子、邊打工、邊上課的福斯特最終讓自己成為英國史上首位黑人女性替身演員。她說，這是「逼上樑山」。

在影片拍攝中騎在布萊德-皮特身上三天「狂咬」的英國首位女替身演員福斯特(Amanda Foster)說：「皮特是個帥哥，但我不過是在工作。」

福斯特不僅曾在「007」影片《擇日而亡》(Die Another Day)中做貝瑞(Halle Berry)的替身，而且還在《殭屍世界大戰》(World War Z)裏，與布萊德-皮特演對手戲。但作為英國首位女性替身演員，單親媽媽的福斯特自己的生活，絲毫不差於影片中驚心動魄的場景。

為了能養活三個年幼的孩子，福斯特曾身兼數職：代課老師、兼職模特、在電影裏跑龍套。

但在1991年拍攝福德(Harrison Ford)主演的《愛國者遊戲》(Patriot Games)片場裏，她偶然間聽到的一句話，徹底改變了她的人生軌跡。當時有人說，英國還沒有黑人女性替身演員。

現住在埃塞克斯的福斯特說：「我當時就想，我就挺愛運動的，為什麼不把自己訓練成一名替身呢？」

今年已46歲的福斯特此後合作的著名導演包括奧斯卡得主斯科塞斯(Martin Scorsese)、波伊爾(Danny Boyle)和薩默斯(Steven Summers)等等，還作為貝瑞(Halle Berry)、碧昂絲(Beyonce)、古德伯格(Whoopie Goldberg)、福克斯(Vivica Fox)、哈里斯(Naomie Harris)等等女星的替身。福斯特也因為作為貝瑞在《擇日而亡》影片裏替身的精彩表現，奪取了「世界替身大獎」。

從小在兒童福利院長大的福斯特沒有感受過父母和家庭的親情。她說：「我從小就告訴自己，這就是你的生活，你需要面對。」

21歲便成為三個孩子的母親的福斯特說：「我對孩子們充滿感激，我一邊養活他們，也一邊養活我自己。他們就是我的伴兒，而我就是他們中間的一個大孩子。」

福斯特說：「我的孩子們和我的最大不同就是，他們不會像我一樣在福利院長大了。」

她說：「這也就是我要做好自己的最大原動力。」

然而，要想拿到替身演員的資格絕非易事。福斯特在那段期間裏，不僅必須多打工，來支付替身演員培訓課程的費用，還要安排好孩子們上學的接送。

福斯特後來拿到了替身領域裏的六項資格，包括格斗、墜落、騎馬和駕車、敏捷和力量、以及諸如游泳或潛水的水上技巧。

福斯特說：「由於我是個有三個孩子的單親媽媽，所以我花了六年時間才完成這些課程。整個這個過程就靠我一個人，沒人在經濟上、體力上和情感上幫過我，我拼的就是我一個人 。」

她回憶說：「那時候真是太難了，尤其上課的時候。有時我不得已，帶著孩子們去上課，我讓他們在旁邊坐著看我訓練。」

福斯特說：「現在想想，當時簡直太瘋狂了。」

福斯特說，她幹這一行純屬「逼上樑山」。她說：「我要麼前進，要麼止步不前。對於我來講，我必須得幹出點兒事兒來。」

她說，儘管很多家長不會讓自己的女兒幹「替身」這一行，但她周圍沒有親人和她商量。

福斯特在1997年終於首次作為替身，出演了影片《摩登女武士》(A Knight in Camelot)，而她替身的演員則是古德伯格(Whoopie Goldberg)。

福斯特說，當她和貝瑞、布魯斯南一起拍攝邦德影片時，她帶著自己的女兒去片場。她說：「每天見到貝瑞時，她總想見我的兒子阿倫。」

Image copyright BBC World Service Image caption 福斯特曾和皮特在影片裏演對手戲，並稱皮特是個帥哥。

她說：「有哪個男的不想見見貝瑞呢？這個男的就是我兒子。他總說第二天去、第二天去，最終也沒去見貝瑞。」

雖然福斯特的孩子們對母親的工作沒有意見。但現在作為奶奶的福斯特，她的孫女看到她身上青一塊、紫一塊的時候，可不高興。

福斯特說：「我的孫女說，她不喜歡看到我受傷。我就告訴她，寶貝，這是奶奶的工作。」

女性替身演員通常佩戴的防護墊要比男性少得多。福斯特經常要身穿迷你裙和高跟鞋、或是泳裝時出演。她說，穿泳裝出演時，頂多在脊椎底部放入一小片泡沫護墊。

她說：「做女替身要比男替身難很多，我曾經穿著病號服從樓梯上摔下。我覺得，很多女性替身演員給自己的心理安慰是，她們要比男替身更物以稀為貴。」

福斯特的職業也讓她的家庭生活更不一般，她現在被孩子們稱為「功夫奶奶」。

她說：「我和孩子們玩兒的時候，可以爬樹和騎摩托拉風。」

福斯特說：「雖然這份工作很艱苦，但也讓我更像個大孩子一樣，找回童年時光。」

福斯特在拍攝《殭屍世界大戰》時，曾在三天的拍攝裏，騎在布萊德-皮特身上。她說：「我騎在他身上，對著他的臉狂咬，他鮮血直流。人們說，哇塞，你居然能騎在皮特身上。」

福斯特說：「可我不這麼看。他就是一名演員，而我是在演我的那部分戲。」

（編譯／責編：孫晨）