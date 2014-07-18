英11歲神童繪畫作品值40萬英鎊

Image caption 威廉森繪製的著名大教堂St. Benet's Abbey

英國11歲男孩基倫·威廉森（Kieron Williamson）製作的40幅繪畫被一家畫廊估價為40萬英鎊。

來自英國諾福克的威廉森從5歲起就開始作畫。他的最新作品將於本周末參加一個畫展。

這已經是威廉森所參加的第九個畫展了。

此次參加展覽的40幅新畫有油畫、水彩畫以及彩色粉筆畫等。

以英國印象派風格著稱的藝術家愛德華·西戈（Edward Seago）據信對威廉森的影響最大，今年恰巧也是西戈逝世40週年。

威廉森作品中包括人們熟知的英國著名風景區康沃爾（Cornwall）以及那裏著名的大教堂等城鎮風光。

據悉，威廉森作畫的收入已經高達200萬英鎊。

現在，威廉森希望能夠到國外去作畫。

威廉森的父母說，他們已經雇用了一名財政顧問幫助打理威廉森的收入。

（編譯：凱露／責編：董樂）