《唐頓莊園》第五季明年初在美上映

Image copyright PA Image caption 《唐頓莊園》第五季將在今年秋天在英國播出。

英國電視劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）第五季將於明年1月4日開始在美國公共電視網PBS上映。

PBS總裁兼首席執行官保菈·伯傑（Paula Kerger）說，第五季的劇情將有些「驚人情節」。

第五季今年秋天就會在英國上映，而美國觀眾不得不多等幾個月的時間。

保菈·伯傑解釋說，1月份是個合適的時段，因為冬天會有更多人待在家裏看電視。

最佳時刻

她說：「聖誕新年假期過後，大家坐在一起看《唐頓莊園》，這已經成為一個傳統。」

《唐頓莊園》講述了二十世紀初英國克勞雷家族及莊園僕人之間的糾葛。

該劇於2010年在英國播放，之後其播放權被陸續出售給包括中國和美國在內的220多個國家。

該劇第四季第一集在美國播放時，多達1020萬美國觀眾收看了這集節目，創下了美國公共電視網電視系列劇首播收視率的紀錄。

（撰稿：秦川 責編：顧垠）