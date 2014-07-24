英超賽況新賽季直上美國電影院銀幕

Image copyright Reuters Image caption 曼聯在加洲與洛杉磯銀河的比賽引來了高達86432名球迷觀戰。

英國的英超聯賽在全球多個地區備受關注。由於最近舉行的世界杯足球賽，美國方面對此的興趣大增，因此，有關方面安排在今年的新賽季開始在一些指定的電影院內直播英超賽事。

今年的新英超賽季將於8月16日展開。

周末觀賽

按照有關計劃，由於時差問題，這些英超賽事直播將於美國當地的星期六早上舉行。地點是分佈在美國加利福利亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、肯薩斯州、馬里蘭州、新澤西州和紐約等地的33家電影院。

安排直播的是一家叫做Fathom Events的公司，以及美國國家廣播公司體育部（NBC Sports Group）。

有評論說，以前，不少美國人都在星期六早上到電影院看卡通片，現在，這個習慣變成了是觀看球賽。

先進設備

報道說，有關在星期六播放哪一場賽事的決定將在當周的周二宣佈。有興趣者可以到有關網站上獲得信息。

播放球賽的電影院都使用最先進的投影和音響器材。

觀眾可以在相關網站預訂門票。

Fathoms Events公司的總裁約翰·魯比（John Rubey）說，很明顯的，最近美國各地的人在世界杯賽舉行時對美國足球隊的熱烈支持代表著越來越多美國人對這種運動的支持。

魯比進一步表示，他認為這是一種獨一無二的想法。他說，電影院內的觀眾肯定會領略到猶如身在英超賽場的感覺。

雖然NBC方面尚未宣佈在首日的比賽賽程，但是，人們的猜測是屆時極有可能播放西漢姆對熱刺的賽事。

（撰稿/責編：顧垠）