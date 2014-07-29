艾敏作品《我的牀》將重歸泰特長期展出

Image caption 艾敏的裝置藝術作品《我的牀》是1990年代英國青年藝術家運動的主要作品之一。

英國藝術家翠西·艾敏（Tracey Emin）的著名作品，裝置藝術《我的牀》（ My Bed ）本月初以220萬英鎊高價拍賣，現在確定將以長期租賃方式重回泰特美術館展廳。

《我的牀》是1990年代英國青年藝術家（YBA）運動的主要作品之一。

泰特美術館表示，這件作品現在的主人，德國實業家克里斯蒂安·杜爾克海姆伯爵（Count Christian Duerckheim）同意把作品租給美術館長期展出，「租期至少10年」。

這件1998年的作品裏，亂糟糟的還沒來得及整理的牀旁邊堆用過的避孕套、有血污的內褲、衛生巾、伏特加酒瓶、藥盒、空煙盒、破拖鞋，牀下是一條髒兮兮的藍地毯。2001年，作品在泰特展出後引起較大爭議。

1999年，這件裝置藝術作品入選英國著名的特納獎，2000年被收藏家查爾斯·薩奇（ Charles Saatchi ）以15萬英鎊的價格買下。

今年7月1日在佳士得拍賣會上以220萬英鎊買下這件作品的杜爾克海姆伯爵說，《我的牀》「隱喻了人生，麻煩始於茲，邏輯死於此」。

艾敏本人上個月曾表示希望這件作品被派拍賣後，仍能在某個美術館展出。

泰特將於今年秋天公布《我的牀》的具體展出時間。

今年70歲的杜爾克海姆伯爵是國際知名的當代藝術收藏家之一。

（編譯：郱書 / 責編：尚清）