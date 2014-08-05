BBC電台前音樂主持丹寧承認性侵男童

BBC電台一台前音樂主持克里斯•丹寧（Chris Denning）對有關他的性侵男童的指控表示認罪 。

他將於11月出庭就針對他的進一步指控受審。

現年73歲的丹寧周二（5日）在倫敦薩瑟克刑事法院對29項有關他性侵9到16歲男孩的指控表示認罪。

他否認了12項進一步指控，並將於11月24日在同一法院再次出庭受審。

來自埃塞克斯郡巴茲爾登的丹寧是在BBC前著名音樂主持吉米•薩維爾性侵醜聞曝光後警方發起代號「杉樹行動」的調查中被指控的著名節目主持人之一。

Image caption 他也是BBC電視二台（BBC2）在1964年開播時的第一位播音員。

他在去年6月被參與「杉樹行動」的警探拘捕。

丹寧曾是1967年BBC電台第一頻道（BBC Radio 1音樂頻道）成立時的最初元老之一。

他也是BBC電視二台（BBC2）在1964年開播時的第一位播音員。

丹寧承認的性侵事件發生在1967年到1984年之間。

（編譯/責編：尚清）