BBC電台前音樂主持丹寧承認性侵男童
- 2014年 8月 5日
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BBC電台一台前音樂主持克里斯•丹寧（Chris Denning）對有關他的性侵男童的指控表示認罪 。
他將於11月出庭就針對他的進一步指控受審。
現年73歲的丹寧周二（5日）在倫敦薩瑟克刑事法院對29項有關他性侵9到16歲男孩的指控表示認罪。
他否認了12項進一步指控，並將於11月24日在同一法院再次出庭受審。
來自埃塞克斯郡巴茲爾登的丹寧是在BBC前著名音樂主持吉米•薩維爾性侵醜聞曝光後警方發起代號「杉樹行動」的調查中被指控的著名節目主持人之一。
他在去年6月被參與「杉樹行動」的警探拘捕。
丹寧曾是1967年BBC電台第一頻道（BBC Radio 1音樂頻道）成立時的最初元老之一。
他也是BBC電視二台（BBC2）在1964年開播時的第一位播音員。
丹寧承認的性侵事件發生在1967年到1984年之間。
（編譯/責編：尚清）