斑馬線成熱點 艾比路找交管

Image copyright BBC World Service Image caption 在著名的艾比路斑馬線上拍照，成為倫敦旅遊的一個特色亮點。

讓甲殼蟲樂隊弄火了幾十年的艾比路的一條斑馬線，將可能配備協管員疏導交通。

英國著名的甲殼蟲樂隊走過的艾比路斑馬線，在過去數十年間成為倫敦一大旅遊熱點，並吸引眾多樂迷前來走一趟。

而拍照留念是必須的。

可人往斑馬線上一站，通過這裏的來往車輛就得停車讓路。

但數千人總在這條斑馬線上擺姿勢，讓這裏的交通出現難題，也讓負責這一地區的威斯敏斯特當地政府擔心行人的交通安全。

Image copyright BBC World Service Image caption 過去數十年來，這條斑馬線成了眾多樂迷和遊客駐足的「聖地」，但同時屢屢造成交通堵塞。

住在這裏的居民也頗有怨言。他們抱怨說，一到旅遊旺季的夏天，這裏就「堵得一塌糊塗」。

現在當地政府也在絞盡腦汁「想折」，但表示尚未做出決定。

讓當地政府擔心的除了總有樂迷在斑馬線上停留照相外，滿載著遊客的旅遊巴士停在路邊也會堵塞交通。更有甚者，有些巴士居然並排地停在這條不寬的馬路上。

威斯敏斯特區政府的發言人說，他們正在尋找一個疏導交通的最佳辦法，不排除安排一名交通協管員現場到現場指揮。

Image copyright BBC World Service Image caption 很多甲殼蟲樂隊的歌迷經常穿著該樂隊成員的經典服裝走這條斑馬線。

該發言人說：「當地居民抱怨說，有些遊客在高峰期也跑到這條斑馬線上拍照。我們需要找出一個辦法，讓交通順暢，並保護行人安全。」

這條斑馬線現在也被列為英國二級保護單位。1969年，包括列儂、保羅麥卡特尼等等甲殼蟲樂隊的四位成員為拍專輯封面，在這條斑馬線一走，讓這條艾比路上的斑馬線從此世界聞名。

Image copyright BBC World Service Image caption 1969年，甲殼蟲樂隊成員為在艾比路錄製的新專輯拍攝封面，集體走了一回艾比路的斑馬線。

Image copyright BBC World Service Image caption 艾比路街牌過去也屢受遊客「到此一遊」的侵擾。

（編譯／責編：孫晨）