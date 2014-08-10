斑馬線成熱點 艾比路找交管
讓甲殼蟲樂隊弄火了幾十年的艾比路的一條斑馬線，將可能配備協管員疏導交通。
英國著名的甲殼蟲樂隊走過的艾比路斑馬線，在過去數十年間成為倫敦一大旅遊熱點，並吸引眾多樂迷前來走一趟。
而拍照留念是必須的。
可人往斑馬線上一站，通過這裏的來往車輛就得停車讓路。
但數千人總在這條斑馬線上擺姿勢，讓這裏的交通出現難題，也讓負責這一地區的威斯敏斯特當地政府擔心行人的交通安全。
住在這裏的居民也頗有怨言。他們抱怨說，一到旅遊旺季的夏天，這裏就「堵得一塌糊塗」。
現在當地政府也在絞盡腦汁「想折」，但表示尚未做出決定。
讓當地政府擔心的除了總有樂迷在斑馬線上停留照相外，滿載著遊客的旅遊巴士停在路邊也會堵塞交通。更有甚者，有些巴士居然並排地停在這條不寬的馬路上。
威斯敏斯特區政府的發言人說，他們正在尋找一個疏導交通的最佳辦法，不排除安排一名交通協管員現場到現場指揮。
該發言人說：「當地居民抱怨說，有些遊客在高峰期也跑到這條斑馬線上拍照。我們需要找出一個辦法，讓交通順暢，並保護行人安全。」
這條斑馬線現在也被列為英國二級保護單位。1969年，包括列儂、保羅麥卡特尼等等甲殼蟲樂隊的四位成員為拍專輯封面，在這條斑馬線一走，讓這條艾比路上的斑馬線從此世界聞名。
（編譯／責編：孫晨）