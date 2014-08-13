美國女演員勞倫•白考爾去世 享年89歲
美國電影與舞台劇女演員勞倫•白考爾（Lauren Bacall）去世，享年89歲。
她的好萊塢生涯橫跨幾十年，令人記憶深刻的首秀是她19歲時與未來丈夫亨弗萊·鮑嘉聯袂出演的《江湖俠侶》。
50多年後，《雙面鏡》一片讓她收獲了金球獎最佳女配角與英國學院獎最佳女配角提名。
1924年出生於紐約布魯克林的她成為了銀幕最閃耀的明星，最為人熟知的是她沙啞的聲音和迷人的外表。
白考爾之子的鮑嘉房地產推特帳號寫道：「懷著沉痛的心情和對她傳奇一生的敬意，我們確認勞倫·白考爾去世的消息屬實。」
據報道，白考爾在紐約家中中風後去世。
為了表彰白考爾在電影黃金時代的中心地位，2009年奧斯卡授予白考爾終生成就獎。
白考爾原名貝蒂·瓊·珀斯（Betty Joan Perske），她在父母離婚後延用了母親的姓氏，不過將它稍作變化。
她的電影首秀是在《江湖俠侶》中扮演一位堅韌又溫柔的夫人，這是電影史上最成功的首秀之一。
電影裏有她的經典台詞：「你不必跟我如此熱乎，史蒂夫。你不必說什麼，也不必做什麼。哦，你可以吹口哨。你知道怎麼吹口哨吧？是吧？史蒂夫？你將嘴唇閉上，然後吹氣就行了。」
1945年白考爾與鮑嘉結婚後，他們還合作了《蓋世梟雄》、《夜長夢多》、及《逃獄雪冤》。
白考爾與鮑嘉育有兩子，他們的婚姻一直持續到1957年鮑嘉去世。白考爾與她的第二任丈夫傑森·羅巴茲也育有一個孩子。
白考爾參演了30多部電影，包括《願嫁金龜婿》和《東方快車謀殺案》。
她也在紐約演出舞台劇，憑借1970年的影片《歡呼》和1981年的《小姑居處》中的出色表演，榮獲托尼獎最佳女演員。
白考爾與芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）聯袂出演的《雙面鏡》讓她獲得了1996年的電影學院獎提名。
（編譯：實習生李蒸/責編：蕭爾）