美國女演員勞倫•白考爾去世 享年89歲

Image copyright BBC World Service Image caption 據報道，白考爾在紐約家中中風後去世。

美國電影與舞台劇女演員勞倫•白考爾（Lauren Bacall）去世，享年89歲。

她的好萊塢生涯橫跨幾十年，令人記憶深刻的首秀是她19歲時與未來丈夫亨弗萊·鮑嘉聯袂出演的《江湖俠侶》。

50多年後，《雙面鏡》一片讓她收獲了金球獎最佳女配角與英國學院獎最佳女配角提名。

1924年出生於紐約布魯克林的她成為了銀幕最閃耀的明星，最為人熟知的是她沙啞的聲音和迷人的外表。

白考爾之子的鮑嘉房地產推特帳號寫道：「懷著沉痛的心情和對她傳奇一生的敬意，我們確認勞倫·白考爾去世的消息屬實。」

據報道，白考爾在紐約家中中風後去世。

為了表彰白考爾在電影黃金時代的中心地位，2009年奧斯卡授予白考爾終生成就獎。

白考爾原名貝蒂·瓊·珀斯（Betty Joan Perske），她在父母離婚後延用了母親的姓氏，不過將它稍作變化。

Image copyright BBC World Service Image caption 白考爾曾與弗蘭克•辛納屈（Frank Sinatra）有過短暫戀情。

Image copyright BBC World Service Image caption 獲得1996年奧斯卡提名時，她曾被預期會拿獎。

Image copyright BBC World Service Image caption 白考爾與她的第二任丈夫傑森•羅巴茲（Jason Robards），以及他們的孩子山姆（Sam）。

Image copyright BBC World Service Image caption 2007年，她與狗狗索菲出現在柏林宣傳影片《步行者》。

她的電影首秀是在《江湖俠侶》中扮演一位堅韌又溫柔的夫人，這是電影史上最成功的首秀之一。

電影裏有她的經典台詞：「你不必跟我如此熱乎，史蒂夫。你不必說什麼，也不必做什麼。哦，你可以吹口哨。你知道怎麼吹口哨吧？是吧？史蒂夫？你將嘴唇閉上，然後吹氣就行了。」

1945年白考爾與鮑嘉結婚後，他們還合作了《蓋世梟雄》、《夜長夢多》、及《逃獄雪冤》。

白考爾與鮑嘉育有兩子，他們的婚姻一直持續到1957年鮑嘉去世。白考爾與她的第二任丈夫傑森·羅巴茲也育有一個孩子。

Image copyright BBC World Service Image caption 2009年，白考爾與她已成年的孩子們。

Image copyright BBC World Service Image caption 白考爾參演了30多部電影，包括《願嫁金龜婿》和《東方快車謀殺案》。

Image copyright BBC World Service Image caption 為了表彰白考爾在電影黃金時代的中心地位，2009年奧斯卡授予白考爾終生成就獎。

白考爾參演了30多部電影，包括《願嫁金龜婿》和《東方快車謀殺案》。

她也在紐約演出舞台劇，憑借1970年的影片《歡呼》和1981年的《小姑居處》中的出色表演，榮獲托尼獎最佳女演員。

白考爾與芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）聯袂出演的《雙面鏡》讓她獲得了1996年的電影學院獎提名。

（編譯：實習生李蒸/責編：蕭爾）