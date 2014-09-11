影星克魯尼將亮相《唐頓莊園》特別版

Image copyright Getty Image caption 好萊塢影星克魯尼（左）將亮相聖誕慈善節目中的《唐頓莊園》特別版。

英國獨立電視台（ITV）證實，好萊塢影星喬治·克魯尼（George Clooney）將亮相該台聖誕慈善節目中的《唐頓莊園》（Downton Abbey）特別版。

不過，獨立電視台拒絕透露進一步詳情。而有關慈善節目將在今年聖誕節期間播放。

在電視劇《唐頓莊園》中飾演男主角格蘭瑟姆伯爵的邦尼維爾（Hugh Bonneville），在出演克魯尼導演的電影《大尋寶家》（The Monuments Men）後就與克魯尼成為好友。

克魯尼今年2月出席電影《大尋寶家》倫敦首映式時承認，他也是電視劇《唐頓莊園》的粉絲之一。

不過，當時克魯尼對英國暢銷小報《太陽報》稱，他不認為自己適合在《唐頓莊園》中亮相。他說：「要想擔任一個角色的話，我的檔次太低了。我想他們不會要我的。」

克魯尼還說，「我也不會用劇中角色的口音說話，這一切實在太像（美國喜劇演員）迪克範戴克了。」

今年5月，有報道說，克魯尼曾帶他的未婚妻阿拉姆丁到訪過電視劇《唐頓莊園》的拍攝取景所在地—海克利爾城堡，引起有傳言說他們可能會選擇該城堡作為舉行婚禮的地方。

不過，現在看來他當時可能是為獨立電視台拍攝慈善節目中的《唐頓莊園》特別版。

（撰文：李文/責編：尚清）