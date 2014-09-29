好萊塢明星喬治•克魯尼威尼斯完婚

Image copyright Reuters Image caption 克魯尼身穿一套炭灰色西裝，新娘阿拉慕丁則身穿一件典雅的休閒白外套，頭戴一頂寬邊太陽帽。

53歲的喬治·克魯尼（George Clooney）與36歲的英國人權律師艾莫·阿拉慕丁（Amal Alamuddin）在意大利威尼斯舉行民事婚禮，公證結婚。

在周末，包括馬特·達蒙（Matt Damon ）和比爾·莫瑞（Bill Murray）在內的好萊塢明星及圈內好友出席了克魯尼的盛大婚禮招待會。

克魯尼的公關代表在周六向媒體發佈了有關他的婚禮的簡短新聞。

克魯尼與新娘在他們抵達市政廳大約10分鐘後從裏面走出來，然後乘水上出租離去。

克魯尼身穿一套炭灰色西裝，新娘阿拉慕丁則身穿一件典雅的休閒白外套，頭戴一頂寬邊太陽帽。

兩人抵達威尼斯市政廳時受到圍觀者的良好祝願。

Image copyright AP Image caption 克魯尼與新娘在他們抵達市政廳大約10分鐘後從裏面走出來，然後乘水上出租離去。

在市政廳內，前羅馬市長、克魯尼的一名老朋友瓦爾特・韋爾特羅尼（Walter Veltroni）根據意大利法律為他們主持了婚禮。

周一早些時候，克魯尼和阿拉慕丁在他們下榻的五星級西普裏尼酒店為婚禮作凖備。

克魯尼在1993年與前妻塔利亞·巴爾薩姆離婚，他與阿拉慕丁在今年4月訂婚。

作為世界上最有名的男影星之一，克魯尼曾獲得奧斯卡最佳男配角（《辛瑞那》2006年）和最佳製片人（《逃離德黑蘭》2013年）。

除了他的演藝事業，克魯尼還熱衷於人權事業，例如蘇丹的達爾福爾人道危及。

黎巴嫩出生的英國美女律師阿拉慕丁曾經為維基解密創始人阿桑奇和前烏克蘭總理季莫申科擔任過辯護律師。

她是通過她的工作與克魯尼相識。

（編譯/責編：尚清）