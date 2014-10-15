U2樂隊主唱博諾向iTunes用戶道歉

Image copyright BBC World Service Image caption U2樂隊主唱博諾日前在自己的臉書（Facebook）上公開發表自己該做法『慷慨多過狂妄』以解釋自己的這一做法。

愛爾蘭搖滾樂隊U2的主唱博諾（Bono）就擅自將最新專輯加入到全球iTunes用戶播放庫表達歉意。

這位巨星日前在自己的臉書（Facebook）上公開表示，自己的這一做法是「慷慨多過狂妄」。

在一位質疑者的抱怨聲中，博諾直接回應道「對不起」，這位質疑者聲稱博諾強行將自己的音樂推給用戶的行為非常的「魯莽」。

隨後，蘋果公司為用戶提供了一鍵刪除該專輯的功能。

該功能出現之前許多蘋果用戶怨聲載道，稱未經允許他們的歌單就被加上了這張有11張單曲的名為《無辜》（Innocence）的專輯，並且他們還沒有辦法移除該專輯。

這位向U2主唱抱怨的用戶更在自己的臉書上表示，希望U2樂隊今後再發新專輯的時候不要再做這麼沒禮貌的事情。

博諾就他的這一抱怨在臉書上直接回應，稱「當時是自己想出了自認為很棒的主意，並且那時的確還有些得意忘形，藝術家就是如此。」

另外博諾就該事件繼續在臉書上強調說，他們的想法中「慷慨多過狂妄」，「絕不是王婆賣瓜自賣自誇」，「我們非常害怕在過去幾年我們耗費精力做出來的音樂被忽視」。

他稱此事的質疑聲太大以至於他們再怎麼解釋也是無濟於事，更何況比起眾多的質疑者，他們的聲音太渺小了。

早在上月，iTunes全球119個國家共計5億用戶能免費收聽U2的新曲。據報道，這些用戶中有5%的人已經下載了U2的最新專輯。

與此同時，博諾感嘆不是每個用戶都能接受他們的這一做法。

博諾在樂隊的官方網站上寫給那些沒興趣、不願花功夫去聽他們新音樂的用戶稱，「你們的（iTunes）垃圾箱中正躺著幾位愛爾蘭人用血汗凝聚的作品。」

道歉之後，博諾引用了搖滾界殿堂級創作型歌手伊基·波普（Iggy Pop）對U2樂隊評價的一句經典，「遠離平庸音樂的強隊」。

本周一U2的這張名為《無辜》的專輯正式在各大商店開始銷售，其中還有一個六位聲道的版本。

U2的上一張專輯《地平線無線》（No Line on the Horizon）五年前發行時就已取得專輯銷售排行榜首位的好成績，並陸續賣出了500萬張專輯。

（編譯：金珂 責編：尚清）