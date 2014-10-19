英國演員戴維斯出演《星球大戰》新片

Image copyright BBC World Service Image caption 戴維斯曾是《星球大戰》的常客，也在《哈利波特》影片裏扮演角色。

在1983年版影片《星球大戰》裏飾演「伊渥克人威克特」(Wicket the Ewok)的英國演員戴維斯(Warwick Davis)將在即將上映的科幻影片《星球大戰7》中擔任角色。

戴維斯是通過視頻網站「YouTube」宣佈這一消息的。他曾在1999年《星球大戰》的前傳《幽靈的威脅》裏同時出演維澤爾、和維爾德兩個角色。

此前人們一直猜測戴維斯是不是還會在《星球大戰》新片裏亮相。畢竟，他的形像和這部影片息息相關。

他還曾在1984、1985兩年出演過電視版的《星球大戰》。

據信，《星球大戰7》將在2015年12月正式上映。

去年，戴維斯在接受採訪時曾表示，至於他是否出演新版《星球大戰》，他更願意去扮演「一個來自黑暗勢力那方的角色……或許還能耍耍光劍。」

他在2013年三月時調侃說：「我是個老怕被別人忘了的人。我在《星球大戰》第一集裏的角色就是通過不停地給人提醒弄到手的。我以前老給喬治-盧卡斯發傳真，就是想告訴他我還在。」

此次《星球大戰7》由阿布蘭姆斯執導，他曾是轟動一時的電視劇《迷失》的創作核心之一，也曾重新拍攝《星際迷航》及其續集。

Image copyright BBC World Service Image caption 戴維斯調侃他總追著導演給他角色。

聖誕喜劇

在網上發佈的這段視頻裏，《星球大戰》新片開拍都宣佈一年多後依舊無事可做的戴維斯假裝接到了一個阿布蘭姆斯的電話，並知道自己將在《星戰》新片裏有角色可演。

戴維斯在掛電話前跟阿布蘭姆斯用上了《星戰》台詞。他說：「願原力與你同在。」然後掛上電話，歡天喜地地叨嘮個不停。

《星戰》新片將作為新三部曲的頭一部，並且召集來最初三部曲中的老演員如福德、漢彌爾、費舍爾和梅西爾。

目前這部影片正在英國白金漢郡的「松林片場」拍攝。包括尼永奧、波耶加、萊德利、德萊瓦、艾薩克、格里森等等奧斯卡大獎得主都將在影片裏飾演角色。

「三部曲」中的另外兩部也在籌備中。

英國演員戴維斯此前還在《哈利波特》影片裏出演「弗利特維克教授」。

他將在聖誕節期間出演聖誕喜劇《找到聖誕老人》。

（編譯／責編：孫晨）