倫敦電影節閉幕 《怒火特工隊》壓軸

Image copyright AFP Image caption 布萊德·皮特和老兵彼得·康福特在倫敦電影節上接受媒體訪問

主演好萊塢新片《怒火特工隊》（Fury）的布萊德·皮特（Brad Pitt）在參加英國電影學院倫敦電影節期間表示，希望最新作品凖確表現了老兵所經歷的殘酷戰爭記憶。

他還希望電影中對那場殘酷戰爭的描述能得到老兵們的認可。

劇情發生在二戰末期的1945年4月，在歐洲戰區的納粹佔領區，講述的是由皮特所扮演的美軍上士與四名戰友駕駛代號「怒火」的坦克深入敵後，在寡不敵眾的危局中仍勇敢作戰的的故事。

皮特在談到影片劇情是說：「戰爭就像是地獄……每個戰士的故事中都有一定程度的累計精神創傷。」

歐洲首映

《怒火特工隊》周末在倫敦電影節閉幕式上放映也是影片在歐洲市場的首映式。

皮特在首映式紅地毯上接受BBC新聞網訪問時表示：「像這種細節聚焦描寫一輛坦克幾名戰士在戰火中故事的影片以前還沒有。」

Image caption 五名戰士駕駛代號「怒火」的坦克在寡不敵眾的情況下勇敢作戰

參加首映式的除了皮特和劇組外，還有九十歲高齡的二戰坦克老兵彼得·康福特（Peter Comfort）。康福特在拍攝過程中擔任技術顧問。

體會人性

電影中扮演皮特戰友的好萊塢演員喬·伯恩索（Joe Bernthal）介紹說：「電影描述的是一個家庭，一個擠在鐵盒子裏經歷煉獄的家庭。」

皮特談到拍攝這部戰爭題材影片的感想時還說到：「人性真的很奇妙；我們今天可以相互廝殺，明天又可以同餐共飲。我們不論如何演化，總是不斷經歷戰爭卻仍要不斷廝殺。」

十月八日開幕的倫敦電影節上除了《怒火特工隊》外，還上映了另一部描述盟軍破譯納粹密碼的二戰題材新片《模仿遊戲》（The Imitation Game）。

據悉今年倫敦電影節參與觀眾人數創紀錄達到163300，高出去年7.5%。

（編譯：晧宇 責編：尚清）