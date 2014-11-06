慈善機構拍賣乳房模型為乳腺癌籌款

Image caption 這些乳房石膏模型藝術品起價為50英鎊

英國抗乳腺癌慈善機構（Breakthrough Breast Cancer）對23具用乳房石膏模型做成的藝術品進行拍賣。這些模型都是用罹患乳腺癌的婦女的乳房石膏製成的。

拍賣的起價為50英鎊。

參加此項拍賣活動的法蘭特（Kerry Farrant）在懷孕時被診斷出乳腺癌，左乳被切除後進行了乳房整形手術。

她說，「我願意把乳房石膏模型與人分享，就是想告訴大家你仍然可以看上去很正常」。

募捐是伯德的主意，她是石膏模型的製作者。

生命旅程

2006年，布盧姆菲爾德（Deborah Blumfield）在接受了乳房切除術後製成了乳房石膏模型。

她表示，罹患乳腺癌改變了她的生命旅程，但她想與人分享積極一面的結果。

還有一些婦女是因為家人中有受乳腺癌影響的，因此希望能為此募集資金，並增加人們對乳腺癌的認識。

另外一名參與者史密斯說，通過這種方式來募捐並增加人們對乳腺癌的認識非常好。

她說，把自己的乳房石膏模型做成藝術品與世界分享至少是她能為對抗乳腺癌疾病所作的一點點貢獻。

而參與這個項目的藝術家馬納（Stefan Marner）說，這是一個「非常敏感的事情」，這些以怪獸為主題的乳房石膏模型藝術品的設計是為了能「振作人們的精神」。

拍賣將於11月16日結束。

（編譯：凱露 責編：顧垠）