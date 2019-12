眾歌星將推出Band Aid 紀念單曲

Image copyright l Image caption 30年前的蓋爾多夫。歌星們聯合灌制的歌曲《他們可否知道聖誕將至》成為膾炙人口的名曲。

英國歌星鮑勃·蓋爾多夫將聯袂世界眾歌星灌錄「樂隊援助」Band Aid 三十週年單曲。

這將是紀念30年前的 Band Aid 慈善演出的第四次重新灌錄。

預計蓋爾多夫稍後將公布Band Aid 30 的參演歌星名單。

1984年,蓋爾多夫聯合尤瑞等搖滾明星,舉行了一場「樂隊援助」的慈善演出。

演出為埃塞俄比亞賑災籌得了800萬英鎊。

歌星們聯合灌制的歌曲《他們可否知道聖誕將至》(Do They Know It's Christmas)成為膾炙人口的名曲。

在1985年跨大西洋倫敦與美國費城實況音樂會Live Aid 上,這首歌把演出推向高潮,音樂會共籌得善款4千萬英鎊。

1989年和2004年,這首歌由參加原始演出的歌星和當紅歌星新老組合,兩次重新灌錄。

蓋爾多夫和尤瑞希望「單向樂隊」等當紅樂隊和歌星能參加第四次灌錄。

據信,籌得的善款將用於西非對付埃博拉疫情。

(編譯:白墨 責編:尚清)