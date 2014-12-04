007新片：邦德層層剝除「幽靈」偽裝

Image copyright Reuters Image caption 丹尼爾·克雷格和兩名新邦德女郎在白金漢郡的松林製片廠亮相。

第24部詹姆斯·邦德影片定名為 Spectre。

片名揭曉的同時，兩位「邦德女郎」和007歷險世界中一幹人等的扮演者也一起亮相。

Spectre 是反諜、恐怖主義、復仇和勒索特別長官（Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion）的英文縮寫；這也是個單詞，意思是幽靈，鬼怪。

導演山姆·門德斯（Sam Mendes）12月4日在倫敦北郊白金漢郡的松林製片廠（Pinewood Studios）宣佈，克雷格主演的新片下周一開始拍攝，預計明年10月23日在英國公映。

製片方稍稍劇透：一則謎語似的舊信息驅使邦德踏上了搜尋一個醜惡團伙的旅程。就在M為特工機構的存亡與政治勢力博弈的同時，邦德揭開了Spectre纏繞的層層偽裝，可怕的真相暴露在光天化日之下。

反諜戰、恐怖主義、復仇和勒索等邦德片要素一應俱全。

丹尼爾·克雷格（Daniel Craig）在此片中第4次出演主角007。

Image copyright other Image caption 邦德的新座駕

與之配戲的邦德女郎包括法國女演員蕾雅·賽杜（Lea Seydoux）和意大利女演員莫尼卡·貝盧奇（Monica Bellucci）。

如傳聞所言，曾兩次獲奧斯卡獎的克里斯托弗·沃爾茲（Christoph Waltz）將在片中出演一個叫奧伯豪瑟（Oberhauser）的角色。這個名字和邦德的一位滑雪教練名字一樣，但傳聞說沃爾茲在片中扮演的實際上是邦德的宿敵恩斯特·斯塔夫洛·布洛菲爾德（Ernst Stavro Blofeld）。

Spectre在1960年代的邦德影片中是一個國際犯罪團伙辛迪加的名稱，這個辛迪加的頭目就是布洛菲爾德。

周四亮相的還有新片中007的座駕阿斯頓·馬丁DB10。

重返007世界的包括拉爾夫·費因斯（Ralph Fiennes）、內奧米·哈里斯（Naomie Harris）、本·維肖（Ben Whishaw），分別飾演007新上司M、錢小姐和Q博士。拉爾夫·費尼斯，

現年46歲的克雷格2006年在《皇家賭場》（Casino Royale）中首次出演007。

他對BBC表示，新片演員陣容強大，在他看來這次的劇本比上一部邦德片更好。

但是，他拒絕證實沃爾茲在片中的角色究竟是否布洛菲爾德。

新片的拍攝將以松林製片廠為基地，外景地包括倫敦、墨西哥城、羅馬和摩洛哥，還有奧地利的雪山、湖泊。

上一部邦德片，《天降殺機》（Skyfall），破了英國電影票房歷史最高紀錄，全球票房超過11億美元（7.05億英鎊）。

該片還榮獲兩項奧斯卡：阿黛爾演唱的主題曲，以及音響編輯。

（編譯：郱書 / 責編：橫路）