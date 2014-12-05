專訪：赴英交流音樂的中國歌手尚雯婕

Image caption 尚雯婕做客BBC倫敦總部大樓（攝影：張程）

正在英國拍攝音樂紀錄片的中國歌手尚雯婕做客BBC總部，接受BBC英倫網專訪。

尚雯婕畢業於復旦大學法語系，是中國歌唱選秀節目2006年《超級女聲》全國總冠軍，出道以來以獨特的電子音樂風格和時尚造型受到關注。

她此次赴英拍攝優酷網記錄中國音樂人到異國旅行、與當地音樂人交流過程的紀錄片《音樂帶你去旅行》。

尚雯婕對BBC英倫網表示，交流的對象可能是職業藝人，也可能是街頭藝人，或者音樂相關領域的人士，「這是一個尋找靈感、探索音樂可能性的旅程」。

她介紹，2006年底為第一張個人專輯《梵高的星空下》拍攝MV的時候首次來到英國，但只在倫敦停留了一天。去年曾經二度赴英，與英國電子音樂製作人大衛·科斯滕（David Kosten）一起做了新專輯《Graceland 恩賜之地》。

尚雯婕此次在倫敦看了常演不衰的音樂劇《媽媽咪呀》（Mamma Mia!），並且在後台與幾位主演交流。「有的主演在這部戲中工作多年，了解到她們是如何能夠每天保持靈感去表演、台前幕後的花絮，像有一次主演Donna開門的時候把門帶掉了，這些非常有趣」，她笑言。

她在著名的Metropolis錄音棚與製作人科斯滕見面—Rihanna，will.i.am等國際知名音樂人都在那裏錄過歌，還去了世界上最古老的爵士樂俱樂部Ronnie Scott』s Jazz Club。

尚雯婕還前往著名獨立音樂店Rough Trade East，「進去之後發現他們放的所有音樂都是我喜歡的，發現很多獨立電子唱片—地下的，年輕人的等等，感覺非常好」，她說。

她此行還參觀了皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall），「聽他們介紹那裏的歷史，這個場館感覺很棒」。

英國影響

尚雯婕告訴記者，對她影響比較大的音樂人中有很多是英國人。最大的影響是來自英國布里斯托的Massive Attack，即「大舉進攻」樂隊，還有Portishead，Tricky等藝人。

Trip Hop，dubstep這類經過英式音樂轉化的風格是她的最愛。「我的音樂靈感有很大一部分來自於英國的電子音樂。」

據稱，EDM（electronic dance music）是最大眾化的電子音樂流派，因為電子下面有太多門類很融合的可能，而大多數人可能認為電子音樂就是EDM舞曲，而其實它涵蓋的特別廣泛。

尚雯婕也喜歡EDM，「但是還有很多更豐富的東西等待我去發掘，這也是電子音樂吸引我的原因—它的可能性是無限的，可以找到任何一種音色或樂器來做這種音樂」。

她認為，英國是一個有好的音樂和全新創意的地方，是電子音樂的理想樂土，在這裏可以找到很多靈感和很多優秀的音樂人一起合作。

「以前來沒有機會跟這邊的音樂人交流，這次有了實質性的交流，我還跟Rough Trade的經理聊了很多，包括現在唱片行業的狀況，黑膠唱片的復興等等。」

Image caption 尚雯婕（左）接受子川專訪（攝影：張程）

剖析華語音樂

近年來，記者在倫敦採訪過很多著名華人歌手/樂團，但他們演唱會的觀眾基本上是華人，而韓國樂團的演唱會的觀眾中很大比例是本地乃至歐洲粉絲。

就此，尚雯婕覺得，首先是產品、也就是音樂本身的問題：「華語音樂如果要在國際舞台上綻放的話，我們自己的產品現在是有問題的—我們的東西也許只有自己能聽得懂，只有自己能理解」。

她感嘆，韓國音樂的製作真的非常強。「我在洛杉磯與美國製作人合作《最終信仰》的時候，他告訴我，那裏有一條街，上面有很多韓國人的製作公司，美國人也去找這些公司合作。」

「韓國音樂產業的能力得到了國際認可，而華人的音樂製作能力從整個產業的角度有待提高；韓國有很棒的人才，政府乃至整個國家都支持文化輸出。」

其次，尚雯婕認為華語音樂在市場推廣方面也需要提高，因為產品本身是最好的marketing。「在這兩方面，華語音樂仍然有很長的路要走；音樂人需要更上進，尤其年輕一代，需要再接再厲，更努力地做出好的東西來」，她強調。

「我們要在製作能力、對音樂的鑒賞、對各種文化融會貫通，去完善屬於華人自己的音樂；做出好的產品是我們首先要努力去達成的，加上好的市場運作，才能慢慢在國際舞台和市場上獲得自己的地位。」

選秀看法

音樂選秀節目近年來在中國引發很多話題乃至爭議。那麼，因參加選秀節目走上音樂道路的尚雯婕現在如何看選秀？

她認為選秀節目的形式很好。「我2006年底進入音樂界，這是一個大家認為唱片行業已死的時期，當時很多業內人士告訴我，公共媒體留給音樂的空間非常少」。

「比如，電視歌友會節目全部被換成相親類節目或綜藝類節目；當然這是市場造成的，但是作為音樂人來說還是覺得有些可惜。」

尚雯婕覺得，在電視這樣強勢的大眾媒體給音樂人露臉和展示音樂的空間被擠壓得所剩無幾，這是非常令人悲哀的事情。

「但是這幾年，由於音樂類真人秀的興起，把很多音樂人和他們背後的故事又重新搬到了電視觀眾面前，我覺得不管你看它是真人秀還是選秀，至少對音樂來說這是一件好事」，她說。

「我們在電視上獲得了更大的空間，不但展示音樂，也展示音樂人的性格，以及他們是如何做出音樂、台前幕後的故事等等，這是一個好的趨勢。」

尚雯婕透露，今年已經沒有時間從事創作，明年要拿出時間來好好創作全新專輯，「希望給大家帶來一張與眾不同的唱片，而且一定會有英國製作人的參與」。