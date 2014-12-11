反色情內容法「太嚴格」活躍人士抗議

Image copyright PA Image caption 英國當局剛推出新反色情內容法，限製成年人材料的內容。

英國當局剛推出新反色情內容法，限製成年人材料的內容，但是，此舉招致強烈不滿，有關人士醞釀在英國議會大樓外舉行大規模示威抗議。

新近在12月生效的法律嚴格限制網絡上的成年人材料。

按照新法，例如：捆綁肢體、鞭打、暴力，甚或粗暴語言，以及其他可能導致生命受威脅的場景都屬違法。

新法律適用於網上材料。這些材料所受的限制將等同於現行成年用品店銷售的DVD的材料所受的限制一樣。

堅決反對

支持性自由的認識堅決反對新法，認為法律過於嚴格，打擊言論、表達自由。一些議員也認為新法沒有實際意義而要求當局重審。

在最近幾天，英國媒體也出現了不少諷刺新法的文章和內容。

抗議者透過社交媒體網站臉書號召了這次示威活動。

按照計劃，抗議將在星期五在議會大樓外舉行，其中將包括有部分人士在穿著衣裝的情況下重演部分受新法限制的場景。

英國警方已經表示，屆時將安排適當警力，維持秩序。

（編譯/責編：顧垠）