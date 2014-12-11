羅琳偵探小說將改編成BBC電視連續劇
- 2014年 12月 11日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
JK 羅琳的系列偵探小說將被BBC改編成電視連續劇。
羅琳的魔法小說系列《哈利波特》全球熱銷並為好萊塢創造了巨額票房，成就了若干影星。
她以羅伯特·加爾布雷斯（Robert Galbraith）的筆名創作的偵探小說主角是私家偵探考莫蘭·斯特萊克（Cormoran Strike）。
根據她的《蠶》（The Silkworm）和《杜鵑的呼喚》（The Cuckoo』s Calling）改編的BBC電視連續劇的創作將得到作者本人的協助。
詳情待定
包括一共拍幾集、何時播出等在內的細節目前尚未確定。
BBC和美國的HBO已聯合把羅琳的另一部小說，《臨時空缺》（A Casual Vacancy）改編成微型系列電視劇，定於明年2月播出。
羅琳偵探小說改編的電視連續劇將由該片的製作公司Bronte Films攝製。
今年7月，羅琳公開表示，她的偵探系列肯定會超過七集，數量沒有限定；第四本已經開始構思。
（編譯：郱書 責編：顧垠）