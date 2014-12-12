英國演員領跑2015金球獎提名

Image caption 雷得梅因（左）和康伯巴奇的表演或到讚譽

美國電影金球獎提名公布，多位著名英國演員上榜。

獲得2015年金球獎最佳劇情片男主角獎提名者中有三位英國演員：本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）、埃迪·雷德梅因（Eddie Redmayne）、大衛· 奧伊羅（David Oyelowo）。

在講述著名科學家史蒂文·霍金（Stephen Hawking）人生的新片《萬物理論》（The Theory of Everything）與艾迪·雷德梅因演對手戲的女演員菲麗希緹·瓊斯（Felicity Jones）獲得最佳劇情片女主角獎。

以BBC劇集《福爾摩斯》（Sherlock）中飾演主角「卷福」而廣為人知的康伯巴奇此次因在電影《模仿遊戲》（The Imitation Game）中飾演英國數學家、計算機技術先驅以及二戰期間頂尖解碼專家阿蘭·圖靈 （Alan Turing）獲得提名。

英國女演員凱拉·奈特利（Keira Knightley）因在《模仿遊戲》中的表現獲得金球獎最佳劇情片女配角獎提名。

英國女演員羅莎蒙·派克（Rosamund Pike）因在影片《消失的愛人》（Gone Girl）中的表現贏得最佳劇情片女主角獎提名。

勝出機會

連鎖賭店威廉·希爾（William Hill）將雷德梅因獲最佳劇情片男主角獎的賠率設為10/11，隨後是康伯巴奇獲獎的賠率：6/4。

雷德梅因、康伯巴奇以及瓊斯和奈特利還因出色表現獲得美國演員工會獎（Screen Actors Guild awards）的提名。

這兩位演員預期還將在下個月獲得美國電影學院獎，即奧斯卡獎提名。

在喜劇片《鳥人》中表現極佳的美國演員邁克爾·基頓（Michael Keaton）也有望獲得奧斯卡獎最佳男主角獎提名。

由於金球獎將喜劇和音樂片與劇情片分為兩個類別，基頓被提名最佳音樂及喜劇片最佳男主角獎。

獲得提名的消息傳來，雷德梅因表示超級激動，並稱會「喝香料熱飲酒（mulled wine）」來慶祝。

在《萬物理論》中飾演霍金第一位太太的菲麗希緹·瓊斯則表示，聽到消息三「是一個巨大的時刻」。

凱拉·奈特利和羅莎蒙·派克也對提名表示表示高興和感謝。

每年舉辦一次的金球獎好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association），被普遍認為是奧斯卡獎的風向標。

第72屆金球獎將於2015年1月11日在美國洛杉磯比弗利山莊舉行（Beverly Hills）。

（編譯：高志強，責編：顧垠）