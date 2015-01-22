英國頂尖密碼專家圖林筆記本將高價拍賣

Image caption 阿蘭·圖林二戰期間參與的研究加速了納粹德國「啞謎」密碼機的解密工作。

英國數學家，電腦技術先驅和二戰頂尖的密碼專家阿蘭·圖林博士（Alan Turing）的一冊筆記本將於4月在紐約拍賣。

預計這本1942年的筆記本成交價將不少於100萬美元（659000英鎊）。

這本筆記本的使用時間正值圖林與英國的密碼破譯團隊一起設法破解納粹德國的「啞謎」（Enigma）密碼。

筆記本共56頁，主要內容是圖林的早期電腦技術的探索記錄。

思維背後

專家們認為，這冊筆記本的內容令人得以窺見圖林的思維流程。

賣行伯南姆斯將於4月13日在紐約公開拍賣圖林的這冊筆記本。

拍賣的部分所得將捐給慈善機構。

圖林1952年因犯有「同性戀罪」而不但失去了為軍情部門破譯密碼的工作，而且被通過注射藥劑的方法「治療」。

他1954年自殺。英國政府2013年12月24日宣佈對他的「皇家特赦」，為當年對他實施的「治療」公開道歉。

（編譯：郱書 責編：顧垠）