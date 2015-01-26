英國知名藝人領跑大屠殺紀念活動

Image copyright PA Image caption 斯蒂芬•弗萊（Stephen Fry）與大屠殺倖存者安妮塔·拉斯克·沃爾費什（Anita Lasker-Wallfisch）。

周二（27日），成千上萬的人將聚集在英國各地，哀悼杯納粹屠殺的數以百萬計的猶太人。

英國資深政要和宗教領袖將在倫敦市中心與大屠殺倖存者一起紀念奧斯威辛集中營（Auschwitz）獲得解放70週年。

在周二到來之前，包括斯蒂芬•弗萊（Stephen Fry）在內的七位英國藝術家和作家推出了與大屠殺有關的新作品。

這些藝術家花了大量時間與大屠殺倖存者交談，並通過文字、詩歌、陶器、雕塑、插圖和拼貼把他們的故事呈現給一個新的觀眾。

在這次由大屠殺紀念日信託組織（the Holocaust Memorial Day Trust）籌辦的活動將包括演講和朗讀，其間穿插電影和音樂。

朗讀者將包括約翰·赫特爵士（Sir John Hurt）、邁克爾·佩林（Michael Palin）等英國著名藝人。

表演者包括大提琴家、歌唱家和指揮家西蒙·沃爾費什（Simon Wallfisch），他的89歲的祖母安妮塔·拉斯克·沃爾費什（Anita Lasker-Wallfisch）是在奧斯威辛集中營女子樂團倖存下來的成員。

英國著名雕塑家阿尼什·卡普爾（Sir Anish Kapoor）設計的70根蠟燭將在倫敦和英國各地，以及奧斯威辛集中營原址點燃。

大屠殺紀念日基金會是由英國政府設立的，其目的是為了宣傳和支持大屠殺紀念日。

預計，在英國的社區中心、學校、圖書館、博物館、藝術場館、監獄、車站和禮拜場所將舉辦2400個紀念儀式。

自2001年以來，英國每年都舉辦大屠殺紀念日活動。首相卡梅倫還設立了一個跨黨派委員會，以考慮大屠殺教育和紀念，預計該委員會將於本月提出相關建議。

大屠殺紀念日基金會的首席執行官奧利維亞•馬克思-沃德曼（Olivia Marks-Woldman），說：「2015年大屠殺紀念日的主體是讓記憶活著（Keep the Memory Alive），至關重要的是，我們都還記得和反思過去的恐怖，並對那些活下來的人表示敬意。」

「在大屠殺紀念日，我們記憶過去是為了一個目的：我們從過去中學習，並考慮我們如何能夠幫助建立一個更美好的未來。」

（編譯/責編：尚清）