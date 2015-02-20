圖書館裝修 逾廿萬書籍被扔 引發爭議

Image copyright Other Image caption 圖書館的行動引發強烈不滿，抗議者包括女王御用詩人。

在英國，自從踏入電腦和互聯網時代之後，不少圖書館都把資源放在提供網絡參考資源方面，加上使用者人數陸續減少，不少都遭逢關門的命運。

英國曼徹斯特中央圖書館是一座別具氣派的古典建築，藏書豐富。雖然該館沒有被關，但是，在最近一次大型裝修過程中，館方決定扔掉大約24萬冊藏書和檔案，引發了一場激烈爭議。

被扔掉的大約是該館的總收藏量的三分之一，從非小說（非虛構，non-fiction）類到小冊、檔案都包括在內。

館長尼爾·麥金尼斯（Neil MacInnes）在一封電郵中曾經證實，有大約24萬冊參考書籍檔案「將不再向公眾提供。」

引發疑慮

圖書館的決定引發了人們的擔憂，認為圖書館暗中銷毀、扔掉了珍貴藏品。

「中央圖書館之友」組織稱，這次行動在道德上是應該受到譴責的。

不過，館方堅持說，裝修過程中沒有任何珍貴藏品被遺失、被毀，而且行動是完全合法的正常圖書館管理工作的一部分。

關注組織說，圖書館員工並不擁有他們負責照料的圖書。他們只是負責監管材料的公務人員。他們靜靜地，而且是有系統地扔掉24萬冊由公眾擁有的圖書，又完全沒有經過徵詢公眾意見的程序，他們認為此舉在道德上是應該予以譴責的。

曼城圖書館在「殺書」之前已經受到外界關注。

「殺書」範圍

其中一位對行動表達了抗議的是女王御用詩人卡羅爾·安·達菲（Carol Ann Duffy）。她要求圖書館停止「殺書」行動。

據悉，圖書館在選擇放棄哪些書籍、檔案時定下了明確指引：可以被扔掉的包括：重覆的書籍、平裝書（如果館內已經有精裝本）、過期的課本，以及那些已經有數碼版本的書籍。

圖書館負責人表示，這次在2012年開始、總值5千萬英鎊的裝修行動廣受曼城市民歡迎。裝修工作讓公眾可以使用更多圖書館的設施。

館方同時強調，所有珍貴、罕見、有歷史價值的圖書和檔案都得到保留。

（撰稿/責編：顧垠）