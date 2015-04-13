Image copyright Getty Image caption 格拉斯1959年創作了反納粹長篇小數《鐵皮鼓》。（資料圖片，攝於2009年9月13日）

曾經獲得1999年諾貝爾文學獎的德國著名作家君特·格拉斯（Guenter Grass）病逝，享年87歲。

據格拉斯所屬的出版社表示，格拉斯在德國城市呂貝克的一家醫院去世。

君特·格拉斯1927年出生於但澤市（二戰後變成波蘭城市格但斯克），父親是德國商人，母親為波蘭人。

在第二次大戰期間，格拉斯被德軍徵召入伍，1945年負傷住院，並在戰爭結束時落入美軍戰俘營，在那裏度過了數個月的時間。

戰爭結束後，格拉斯曾從事過各種職業，後來才成為職業作家、雕刻家和版畫家，並在1959年創作了反納粹的長篇小說《鐵皮鼓》。

強烈反對德國統一

1990年德國統一時，格拉斯卻是一個強烈反對者，他當時認為，德國統一的過程進行得太快了。

格拉斯的許多作品都反映納粹時代，戰爭的恐怖以及德國戰敗後的創傷和愧疚。

1999年，當格拉斯榮獲諾貝爾文學獎時，諾貝爾委員會稱讚他的作品《鐵皮鼓》「就好像德國文學經過了語言和道德破壞後獲得了新生」。

不過，在2006年，當他在自傳中透露，他在年輕的時候自願加入納粹德軍，並曾在黨衛軍內服役，震驚了德國人。

（撰稿：李文/責編：路西）