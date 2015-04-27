華納老闆布拉瓦尼克成為英國首富

Image copyright Getty Image caption 布拉瓦尼克和歌手傑斯·格萊茵參加華納音樂集團的格萊美獎慶祝活動。

英國《星期日泰晤士報》周日（26日）公布2015年英國富豪排行榜，烏克蘭裔的華納音樂老闆布拉瓦尼克以131.7億英鎊（約198億美元））的身價成為英國首富。

除了華納音樂之外，布拉瓦尼克投資的事業還包括金屬、石油及數字媒體等，他在倫敦擁有一棟價值4100萬英鎊的豪宅，並曾捐款7500萬英鎊給牛津大學成立布拉瓦尼克政府學院。

至於排在第二位的是去年富豪榜位居榜首、來自印度的欣杜賈兄弟，他們兩人的財富總值為130億英鎊。

而在2015年英國富豪千人榜冒起最快的是零售業大亨韋斯頓兄弟，他們擁有著名的塞爾弗裏奇（Selfridges ）百貨公司和普利馬克（Primark ）連鎖店。今年他們兩人的財產總值為110億英鎊，比去年增加了37億英鎊，增幅超過50%。

至於英超切爾西球隊的俄羅斯裔老闆阿布拉莫維奇的個人財富則有72.9億英鎊，比去年減少12.3億英鎊，在富豪榜上名列第10位。

維珍老闆理查德·布蘭森的財產則由36億英鎊增加為41億英鎊，排名第20位。

不過，在1989年英國富豪千人榜首次發表時位居首位的英國女王，今年則首次跌破首300位，

英國女王 霍焱成為英國華人首富

至於在英國富豪千人榜上排名華人首位的是今年46歲的卡普拉（Capula）對衝投資基金創辦人霍焱。他以3.5億英鎊名列第287位。

霍焱出色書香門第，其祖父霍秉權曾是清華大學物理系主任，父親霍裕昆退休前為復旦大學現代物理所教授，其伯父霍裕平則是中科院院士。

霍焱在上海復旦大學本科畢業後赴美深造。1993年，年僅25歲的他就獲得了普林斯頓大學電子工程博士學位。畢業後，加入了美國摩根大通銀行，最初從事研究工作，後來一手組建起了摩根大通的固定收益交易團隊。

2005年，霍焱與摩根大通的同事淺井正雄一起自立門戶，以500萬美元的資金創立了卡普拉資本。到了2012年，該對衝基金的資產管理規模已迅速增至130億美元。

霍焱在2012年也首度名列英國富豪千人榜，當時他以2億英鎊位居第370位。

至於曾連續多年上榜的英國榮業行超市集團老闆葉煥榮今年仍然榜上有名，不過其排名從七百多名滑落至今年的950名，個人財富總值為1.01億英鎊。

事實上，今年入榜的資格也比以往有所提高，個人財富至少要有1億英鎊才能有機會名列英國富豪千人榜，去年只要有8500萬英鎊身家就能上榜。而在1997年，只要有1500萬英鎊的財產就能成為英國千名富豪之一。

（撰稿：李文/責編：威克）