柏林愛樂樂團投票選舉首席指揮

Image copyright EPA Image caption 西蒙·拉特爾爵士2007年指揮柏林愛樂樂團在西班牙的演奏會

德國柏林愛樂樂團（The Berlin Philharmonic orchestra）將投票選出首席指揮和藝術總監，接替現任首席指揮英國爵士西蒙·拉特爾（Sir Simon Rattle）。

柏林愛樂樂團124名成員將提名候選人，投票產生候選名單並決定當選人。選舉將閉門進行，並禁止使用手機或電子錄音錄像設備。

樂團選舉委員會在選出接班人後將會與其取得聯繫。如果對方不願接受這一職位，樂團將再次選舉投票。

兩年以前，西蒙爵士就曾表態自己將在2018年合約期滿後離任。他將加入倫敦交響樂團，擔任音樂總監。

柏林愛樂樂團成立於1882年，過去60年來，只有三位首席指揮。

赫伯特·範·卡拉揚（Herbert von Karajan） 1954-89

克勞迪奧·阿巴多（Claudio Abbado ）1989-2002

西蒙·拉特爾爵士從2002年出任首席指揮至今

最可能當選為柏林愛樂樂團首席指揮的有以下三位：

現年37歲的拉脫維亞指揮家安德里斯·納爾遜（Andris Nelsons），目前是伯明翰和波士頓交響樂團指揮

現年34歲的委內瑞拉指揮家古斯塔沃·杜達美（Gustavo Dudamel），現在是洛杉磯愛樂樂團指揮

現年54歲的柏林指揮家克里斯蒂安·蒂勒曼（Christian Thielemann），目前是德累斯頓國立樂團（the Staatskapelle Dresden ）指揮

（編譯/責編：羅玲）