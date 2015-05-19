《匆匆那年》獲倫敦國際華語電影節最佳影片獎

Image caption 第三屆倫敦國際華語電影節閉幕式暨頒獎典禮

第三屆倫敦國際華語電影節（China International Film Festival London）周一（5月18日）晚在泰晤士河南岸的皇家慶典音樂廳舉行閉幕式暨頒獎典禮，電影《匆匆那年》贏得最佳影片獎。

中國方面有廣電總局電影局副局長周建東所帶領的中國電影代表團，英國方面由英國電影協會（BFI）國際事務部總監康拉德·伯德曼（Conrad Bodman）出席頒獎典禮。

出席電影節的還有中國博納影業總裁於冬攜夫人金巧巧，著名演員李冰冰、明道、謝依霖、錢楓、浩二代表的《戀愛教父》劇組，著名歌手演員古巨基，導演陳德森、張一白、劉浩良，王岳倫攜夫人李湘，著名製片人安小芬，演員鞏錚，在倫敦舉行電影首映的《哥基王子》劇組也亮相頒獎典禮。

擴大影響

去年年底票房超過5億的青春題材電影《匆匆那年》贏得本屆電影節最佳影片獎。該片導演張一白在頒獎典禮之前曾接受BBC英倫網專訪（ 點擊這裏閱讀）。

Image caption 張一白（左）從中國電影局副局長周建東手中領獎（攝影：趙輝）

張一白在獲獎感言中感謝自己的家人、電影製片人以及演員，還感謝在《匆匆那年》中獻唱的歌壇天后王菲。他還說：「我在英國看到了關心中國電影、華語電影的年輕學子和已經工作的朋友們，所以我覺得電影還是應該為年輕人拍的，今後我也要為年輕人拍更多更好看的電影」。

因《一個人的武林》贏得最佳導演獎的陳德森笑言，電影節保密工作做得好，事前什麼都不知道。他在發表獲獎感言時說，該片的全球首映就是在英國舉行的（編者注：2014年10月在倫敦電影節），所以這個地方給他帶來很多幸運。

剛剛在戛納電影節以冰雪女王造型驚艷亮相的李冰冰來到倫敦，因電影《鍾馗伏魔》贏得倫敦國際華語電影節最佳女主角獎和海外影響力大獎。

李冰冰在領獎時表示，作為中國演員，要用實際行動支持更多的海外觀眾看到中國的當代電影，希望明年還有機會參與倫敦國際華語電影節。

為李冰冰頒發海外影響力大獎的是世界上最具聲望的羅斯柴爾德家族英國掌門人，蒙特卡洛電影節大使奧利弗·羅斯柴爾德（Oliver Rothschild）先生。他對李冰冰近幾年穩扎穩打在電影屆的發展印象深刻，也希望倫敦國際華語電影真正擔起為世界展示中國電影的重任。

Image caption 李冰冰（左）與電影節主席孔祥曦在紅地毯上

中國特色的代表影片

孔祥曦在接受BBC英倫網專訪時介紹本屆電影節與以往的不同之處：

「首先，因為往屆電影節都是在12月舉行，今年剛改為5月份，所以組委會在比較短的時間內這屆電影節籌備出來；其次，本屆電影節展映的影片基本都是非常新的片子，有些是目前正在中國國內上映的，甚至有即將首映的電影；第三，國家電影局、博納影業公司派團出席電影節，當然還有李冰冰等明星出席，對於一個新生電影節來說是比較特殊的一年。」

孔祥曦透露，倫敦國際華語電影節的選片標凖是，要找比較能夠代表中國特色的影片，很多都是比較現代的片子，「我們希望能夠傳播一個很現代中國的電影，也希望有能夠代表中國的高科技特效元素的電影來這邊放映」。

他表示，英國電影協會（BFI）是電影節的英方主席，他們對電影節有一系列的支持，希望未來在合拍方面為中國電影提供一個服務平台。

據了解，在《一個人的武林》、《戰狼》等電影放映之後，主辦方還安排了主創與觀眾見面會，也有英國電影人參與。

2015年倫敦國際華語電影節獲獎名單：

海外影響力獎 李冰冰

最佳影片 《匆匆那年》

最佳導演 陳德森《一個人的武林》

最佳男主角 張涵予《智取威虎山》

最佳女主角 李冰冰《鍾馗伏魔》

最佳男配角 古巨基《衝鋒車》

最佳女配角 唐嫣《露水紅顏》

最佳編劇 王岳倫《爸爸的假期》

最佳剪輯 張嘉輝 《我是女王》

最佳攝影 李屏賓 《有一個地方只有我們知道》

最佳原創音樂 《匆匆那年》

最佳新人導演 劉浩良《衝鋒車》

最具海外影響力演員 李冰冰

最具實力女演員 王麗坤 《有一個地方只有我們知道》

最具實力男演員 Scott Adkins 《戰狼》

最佳原創故事 陳志雄《哥基王子》

最佳新銳女演員 鐘佳琪《哥基王子》

最佳新銳男演員 吳亦凡《有一個地方只有我們知道》

最佳兒童題材 《哥基王子》