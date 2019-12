BBC英國排行榜（第28周）

Image caption John Newman前不久與Rudimental合作登上過排行榜冠軍

本周排行榜前10名中有2首新歌,1首上升,2首位置不變。

1998 年出生的英國女歌手Gabz 本名Gabrielle Gardiner。

從小就喜歡唱歌的Gabz參加了本年度的選秀節目Britain』s Got Talent。

第一次在節目中出現就一鳴驚人,演唱自己的原創歌曲《Lighters (The One)》》,獲得評委和觀眾的一致讚賞。

節目還尚未結束,這首歌就得以正式出版,並一舉打入本周英國單曲排行榜,排行第 6。

瑞典女子雙人組合Icona Pop上周的冠軍歌曲《I Love It》本周跌下寶座,是哪首歌曲榮登榜首呢?

1990年出生的John Newman,生長在英格蘭約克郡。他從小就展露音樂才華,14歲開始寫歌,並親自擔任製作人。

John在20歲的時候搬到倫敦,和朋友組樂隊,開始四處演出。不久後,他就簽約唱片公司。

今年4月,John與東倫敦電子音樂組合Rudimental合作的《Feel The Love》成為排行榜冠軍歌曲。

如今,他推出個人處女單曲《Love Me Again》,一舉成為本周英國單曲排行榜的榜首。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 下降2位,法國老牌電子音樂組合Daft Punk曾經連續4周的冠軍歌曲《Get Lucky》本周第10;

9. 上升6位,英國組合Chase And Status的新歌《Lost And Not Found》位列第9;

8. 下降1位,美國創作型歌手Jason Derulo的新歌《The Other Side》本周第8;

7. 下降1位,英國創作型歌手Passenger的《Let Her Go》排行第7;

6. 全新上榜,選秀出身的英國90後女歌手Gabz的新歌《Lighters (The One)》本周第6;

5. 位置不變,英國音樂人Naughty Boy的新歌《La La La》本周排行第5;

4. 下降1位,美國著名hip pop歌手will.i.am的新歌《Bang Bang》排行第4;

3. 下降2位,瑞典女孩組合Icona Pop上周的冠軍歌曲《I Love It》本周第3;

2. 位置不變,美國R & B歌手Robin Thicke前曾經連續4周的冠軍歌曲《Blurred Lines》本周第2;

1. 全新上榜,英國90後創作型男歌手John Newman的新歌《Love Me Again》成為排行榜冠軍歌曲。

(責編:路西)