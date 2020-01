BBC英國排行榜（第30周）

Image caption Avicii即將推出個人處女專輯

本周排行榜前10名中有3首新歌,1首上升,兩首位置不變。

生於1992年的美國女歌手、演員Selena Gomez從10歲時就開始了自己的演藝生涯,先後出演多部影視劇。

除此之外,Selena也因為與加拿大偶像歌手Justin Bieber的戀情獲得媒體和公眾的關注。

Selena本周剛剛推出個人處女專輯《Stars Dance》。

這張專輯中的首支單曲《Come and Get It》今年4月在美國推出,不但打入Billboard排行榜的top 10,銷量達到金唱片的水平。

這首歌本周在英國一經推出就打入排行榜,成為第8名。

瑞典DJ Avicii本名Tim Bergling生於1980年代末期,他從小就受到一些著名電子音樂DJ的影響。

2010年,Avicii開始與他人合作出版單曲。

今年1月,Avicii為慶祝Facebook粉絲達到3百萬,特意出版了名為《Three Million 》的單曲。

2月,他與荷蘭著名DJ Nicky Romero合作的《I Could Be The One》一齣版就成為英國單曲排行榜的冠軍歌曲。

Avicii即將於今年9月推出個人處女專輯《True》,並於上個月出版專輯中的首張單曲《Wake Me Up!》。

這首歌已經成為全球13個國家的冠軍歌曲。本周,《Wake Me Up!》登上英國單曲排行榜的榜首。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 下降2位,英國創作型歌手Passenger的《Let Her Go》本周第10;

9. 全新上榜,英國音樂人Breach的新歌《Jack》位列第9;

8. 全新上榜,美國90後女歌手Selena Gomez的新歌《Come and Get It》本周第8;

7. 下降4位,瑞典DJ Sebastian Ingrosso的新歌《Reload》排行第7;

6. 上升1位,英國音樂人Naughty Boy的《La La La》本周第6;

5. 位置不變,美國著名hip pop歌手will.i.am的《Bang Bang》本周排行第5;

4. 位置不變,瑞典女孩組合Icona Pop曾經的冠軍歌曲《I Love It》排行第4;

3. 下降1位,英國90後創作型男歌手John Newman曾經的冠軍歌曲《Love Me Again》本周第3;

2. 下降1位,美國R & B歌手Robin Thicke的《Blurred Lines》本周第2;

1. 全新上榜,瑞典DJ Avicii的新歌《Wake Me Up!》成為排行榜冠軍歌曲。

