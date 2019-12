BBC英國排行榜（第34周）

Image caption 《Burn》是Ellie Goulding的第一首冠軍單曲

本周排行榜前10名中有4首新歌,2首位置不變。

英式搖滾樂隊Arctic Monkeys來自英格蘭北部城市謝菲爾德。

北極猴子2006年推出的第一張專輯是英國音樂史上所有樂隊中銷量最高處女專輯。

樂隊成軍11年來出版了4張錄音室專輯,多次獲獎,在英國乃至全世界粉絲無數。

今年9月,Arctic Monkeys即將出版第5張專輯《AM》,令廣大樂迷期待。

這張專輯中的第一首單曲《Why』d You Only Call When You』re High?》一經推出就打入英國單曲排行榜,成為第8名。

英國創作型女歌手Ellie Goulding生於1986年,2009年簽約唱片公司。

2010年,Ellie推出個人處女專輯《Lights》,成為英國專輯榜的冠軍,不但熱賣85萬張,還深受樂評界垂青。

本周之前,Ellie Goulding在單曲排行榜上的最好成績是2010年翻唱英國著名歌手Elton John的經典老歌Your Song,獲得第2名。

Ellie Goulding去年出版的第二張專輯《翠鳥》(Halcyon)本周在專輯排行榜上也上升了7位,排行第19。

這張專輯中的單曲《Burn》本周一舉登上英國單曲排行榜的榜首,也是Ellie的第一首No.1單曲。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 全新上榜,英國男孩偶像組合The Wanted的新歌《We Own The Night》本周第10;

9. 下降2位,美國著名hip pop歌手Jay Z的《Holy Grail》位列第9;

8. 全新上榜,英式搖滾樂隊Arctic Monkeys的新歌《Why』d You Only Call When You』re High?》本周第8;

7. 下降2位,美國R & B歌手Robin Thicke的《Blurred Lines》排行第7;

6. 下降3位,英國hip pop歌手Tinie Tempah的新歌《Trampoline》本周第6;

5. 全新上榜,美國著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》本周排行第5;

4. 位置不變,美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》排行第4;

3. 下降2位,90後美國女歌手Miley Cyrus上周的冠軍歌曲《We Can』t Stop》本周第3;

2. 位置不變,瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》本周第2;

1. 全新上榜,英國創作型女歌手Ellie Goulding的新歌《Burn》成為排行榜冠軍歌曲。

(責編:鈴蘭)