BBC英國排行榜（第34周）

Image caption 《Burn》是Ellie Goulding的第一首冠軍單曲

本周排行榜前10名中有4首新歌，2首位置不變。

英式搖滾樂隊Arctic Monkeys來自英格蘭北部城市謝菲爾德。

北極猴子2006年推出的第一張專輯是英國音樂史上所有樂隊中銷量最高處女專輯。

樂隊成軍11年來出版了4張錄音室專輯，多次獲獎，在英國乃至全世界粉絲無數。

今年9月，Arctic Monkeys即將出版第5張專輯《AM》，令廣大樂迷期待。

這張專輯中的第一首單曲《Why』d You Only Call When You』re High?》一經推出就打入英國單曲排行榜，成為第8名。

英國創作型女歌手Ellie Goulding生於1986年，2009年簽約唱片公司。

2010年，Ellie推出個人處女專輯《Lights》，成為英國專輯榜的冠軍，不但熱賣85萬張，還深受樂評界垂青。

本周之前，Ellie Goulding在單曲排行榜上的最好成績是2010年翻唱英國著名歌手Elton John的經典老歌Your Song，獲得第2名。

Ellie Goulding去年出版的第二張專輯《翠鳥》（Halcyon）本周在專輯排行榜上也上升了7位，排行第19。

這張專輯中的單曲《Burn》本周一舉登上英國單曲排行榜的榜首，也是Ellie的第一首No.1單曲。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 全新上榜，英國男孩偶像組合The Wanted的新歌《We Own The Night》本周第10；

9. 下降2位，美國著名hip pop歌手Jay Z的《Holy Grail》位列第9；

8. 全新上榜，英式搖滾樂隊Arctic Monkeys的新歌《Why』d You Only Call When You』re High?》本周第8；

7. 下降2位，美國R & B歌手Robin Thicke的《Blurred Lines》排行第7；

6. 下降3位，英國hip pop歌手Tinie Tempah的新歌《Trampoline》本周第6；

5. 全新上榜，美國著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》本周排行第5；

4. 位置不變，美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》排行第4；

3. 下降2位，90後美國女歌手Miley Cyrus上周的冠軍歌曲《We Can』t Stop》本周第3；

2. 位置不變，瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》本周第2；

1. 全新上榜，英國創作型女歌手Ellie Goulding的新歌《Burn》成為排行榜冠軍歌曲。

（責編：鈴蘭）