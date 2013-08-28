BBC英國排行榜（第35周）

Image caption Klangkarussell的新歌已經在歐洲多個國家取得好成績

本周排行榜前10名中有4首新歌，2首位置不變。

奧地利電子音樂組合由Tobias Rieser和Adrian Held。

Klangkarussell翻譯為英文是Sound Carousel，聲音木馬的意思。

起初是Tobia Rieser以這個名字。2011年，兩人開始一起做音樂，開始一起用這個有意思的組合名字工作。

今年6月，Klangkarussell推出首張單曲《Sonnentanz》，推出後已經在奧地利、比利時、荷蘭、德國和瑞士打入top 10。

本周，這首歌打入英國單曲排行榜，取得第3名的好成績。

英國創作型女歌手Ellie Goulding上周的冠軍單曲《Burn》本周氣勢不減，蟬聯排行榜冠軍寶座。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 下降3位，美國R & B歌手Robin Thicke的《Blurred Lines》本周第10；

9. 下降4位，美國著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》位列第9；

8. 全新上榜，英國音樂人Naughty Boy的《Lifted》本周第8；

7. 全新上榜，牙買加流行天王Sean Paul的新歌《Other Side of Love》排行第7；

6. 下降3位，90後美國女歌手Miley Cyrus曾經的冠軍歌曲《We Can』t Stop》本周第6；

5. 下降1位，美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》本周排行第5；

4. 全新上榜，英國音樂人DJ Fresh的新歌《Earthquake》排行第4；

3. 全新上榜，奧地利電子音樂二人組合Klangkarussell的新歌《Sonnentanz》本周第3；

2. 位置不變，瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》本周第2；

1. 位置不變，英國創作型女歌手Ellie Goulding的新歌《Burn》成為排行榜冠軍歌曲。