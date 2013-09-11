BBC英國排行榜（第37周）

Image caption Katy Perry即將推出第4張個人專輯

本周排行榜前10名中有1首新歌，1首上升。

加拿大混血hip pop歌手、創作型音樂人Drake本名Aubrey Drake Graham，1986年出生在多倫多。

Drake15歲的時候在同學父親的幫助下在一部校園電視劇出演角色，名聲鵲起。

Drake從2006年時起自己推出混音碟，音樂才能開始受到關注。

他於2010年6月出版首張個人專輯《Thank Me Later》，成為美國和加拿大專輯排行榜的冠軍。

第二年推出的專輯《Take Care》同樣取得好成績。

幾年來他已經在全球售出百萬張唱片，並獲得美國音樂格萊美獎的肯定。

Drake將於本月出版第三張個人專輯《Nothing Was the Same》，其中的第一首單曲《Hold On We』re Going Home》在本周英國單曲排行榜上攀升3位，成為第6名。

全球流行音樂界的話題女王Katy Perry即將於今年10月推出第4張個人專輯《Prism》。

新專輯中的第一首打榜單曲《Roar》已經打入世界多個國家排行榜，本周更是一舉成為英國單曲排行榜的第1名。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 下降2位，英國音樂人DJ Fresh的《Earthquake》本周第10；

9. 下降3位，英國hip pop二人組合Rizzle Kicks的新歌《Lost Generation》位列第9；

8. 下降1位，美國著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》本周第8；

7. 下降2位，90後美國女歌手Miley Cyrus曾經的冠軍歌曲《We Can』t Stop》排行第7；

6. 上升3位，加拿大hip pop歌手Drake的《Hold On We』re Going Home》本周第6；

5. 下降1位，美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》本周排行第5；

4. 下降1位，奧地利電子音樂二人組合Klangkarussell的新歌《Sonnentanz》排行第4；

3. 下降1位，瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》本周第3；

2. 下降1位，英國創作型女歌手Ellie Goulding前3周的冠軍歌曲《Burn》本周第2；

1. 全新上榜，美國流行天后Katy Perry的新歌《Roar》成為排行榜冠軍歌曲。