BBC英國排行榜（第37周）

Image caption Katy Perry即將推出第4張個人專輯

本周排行榜前10名中有1首新歌,1首上升。

加拿大混血hip pop歌手、創作型音樂人Drake本名Aubrey Drake Graham,1986年出生在多倫多。

Drake15歲的時候在同學父親的幫助下在一部校園電視劇出演角色,名聲鵲起。

Drake從2006年時起自己推出混音碟,音樂才能開始受到關注。

他於2010年6月出版首張個人專輯《Thank Me Later》,成為美國和加拿大專輯排行榜的冠軍。

第二年推出的專輯《Take Care》同樣取得好成績。

幾年來他已經在全球售出百萬張唱片,並獲得美國音樂格萊美獎的肯定。

Drake將於本月出版第三張個人專輯《Nothing Was the Same》,其中的第一首單曲《Hold On We』re Going Home》在本周英國單曲排行榜上攀升3位,成為第6名。

全球流行音樂界的話題女王Katy Perry即將於今年10月推出第4張個人專輯《Prism》。

新專輯中的第一首打榜單曲《Roar》已經打入世界多個國家排行榜,本周更是一舉成為英國單曲排行榜的第1名。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 下降2位,英國音樂人DJ Fresh的《Earthquake》本周第10;

9. 下降3位,英國hip pop二人組合Rizzle Kicks的新歌《Lost Generation》位列第9;

8. 下降1位,美國著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》本周第8;

7. 下降2位,90後美國女歌手Miley Cyrus曾經的冠軍歌曲《We Can』t Stop》排行第7;

6. 上升3位,加拿大hip pop歌手Drake的《Hold On We』re Going Home》本周第6;

5. 下降1位,美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》本周排行第5;

4. 下降1位,奧地利電子音樂二人組合Klangkarussell的新歌《Sonnentanz》排行第4;

3. 下降1位,瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》本周第3;

2. 下降1位,英國創作型女歌手Ellie Goulding前3周的冠軍歌曲《Burn》本周第2;

1. 全新上榜,美國流行天后Katy Perry的新歌《Roar》成為排行榜冠軍歌曲。