BBC英國排行榜（第38周）

Image caption OneRepublic的新專輯已經取得了好成績

本周排行榜前10名中有3首上升，1首位置不變。

美國搖滾樂隊OneRepublic來自科羅拉多州，主創Ryan Tedder和Zach Filkins在高中時期就結識，開始玩音樂。

2003年，OneRepublic正式成立，但卻在處女專輯出版兩個月之前被唱片公司拋棄。

樂隊沒有氣餒，而是繼續努力，在音樂分享網站MySpace上贏得了大批粉絲，再次受到主流唱片公司的關注。

到如今，OneRepublic已經推出了3張錄音室專輯，取得了不錯的成績，《Apologize》、《Stop and Stare》等熱門單曲廣為流傳。

樂隊今年3月出版第3張專輯《Native》，打入美國Billboard專輯榜的top 5。

這張專輯中的單曲《Counting Stars》本周在英國單曲排行榜中躍升11位，成為第2名。

前不久與英國喜劇演員Russell Brand離婚的美國流行天后Katy Perry將在幾周之後出版自己的第4張個人專輯《Prism》。

新專輯中的第一首單曲《Roar》上周成為英國單曲排行榜的第1名，這首歌本周氣勢不減，蟬聯冠軍寶座。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 下降2位，美國著名流行天后Lady Gaga的《Applause》本周第10；

9. 上升11位，美國說唱藝人Macklemore與製作人Ryan Lewis合作的《Can』t Hold Us》位列第9；

8. 下降1位，90後美國女歌手Miley Cyrus曾經的冠軍歌曲《We Can』t Stop》本周第8；

7. 下降2位，美國創作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》排行第7；

6. 下降2位，奧地利電子音樂二人組合Klangkarussell的《Sonnentanz》本周第6；

5. 上升1位，加拿大hip pop歌手Drake的《Hold On We』re Going Home》本周排行第5；

4. 下降1位，瑞典DJ Avicii曾經連續3周的冠軍歌曲《Wake Me Up!》排行第4；

3. 下降1位，英國創作型女歌手Ellie Goulding曾經的冠軍歌曲《Burn》本周第3；

2. 上升11位，美國搖滾樂隊OneRepublic的新歌《Counting Stars》本周第2；

1. 位置不變，美國流行天后Katy Perry的新歌《Roar》蟬聯排行榜冠軍寶座。